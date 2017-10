Volkswagen Golf R nu met Performance Pack

23 oktober 2017 | De Volkswagen Golf R met DSG, het sportieve topmodel, is er nu ook met het Performance Package. Het pakket is leverbaar voor de Golf R met zeventraps DSG-automaat en bevat onder meer een High Performance reminstallatie, exclusieve 19 inch lichtmetalen velgen en een speciale dakspoiler. De topsnelheid van de Golf R met dit pakket wordt verder verhoogd naar 267 km/u. Het Performance Package kost 2.747 euro.

De Volkswagen Golf R dankt zijn prestaties aan een krachtige 2.0 TSI benzinemotor die 228 kW / 310 pk en 400 Nm koppel levert. Deze krachtpatser heeft 4-MOTION vierwielaandrijving en is leverbaar met een handgeschakelde zesbak of zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. Met de DSG-transmissie aan boord gaat de Golf R in 4,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u (5,1 sec. voor de versie met handbak. Zijn topsnelheid is standaard afgeregeld op 250 km/u.

Het nieuwe Performance Package voor de Golf R DSG laat de elektronische teugels vieren en verhoogt de topsnelheid tot 267 km/u. De High Performance reminstallatie, met geventileerde schijven voor en achter inclusief zwarte remklauwen met het R-embleem, zorgt voor indrukwekkende remprestaties. Het Performance Package bevat ook een speciale dakspoiler die op snelheid de neerwaartse druk met nog eens 20 kilogram vergroot. Het getinte glas achter (65 procent) en de exclusieve 19 inch 'Spielberg' lichtmetalen velgen voltooien het Performance Package voor de Golf R DSG.

Het Performance Pack voor de Golf R met zeventraps DSG is per direct te bestellen voor een meerprijs van € 2.747. Wie alleen de High Performance reminstallatie of de 19 inch 'Spielberg' velgen wil bestellen, kan bij de Volkswagen-dealer terecht voor respectievelijk € 522 en € 885.

Volkswagen heeft in samenwerking met AkrapoviÄ een uit titanium legering opgetrokken Performance uitlaatsysteem voor de drie- en vijfdeurs Golf R ontworpen. Het Performance uitlaatsysteem geeft de Golf R dankzij geïntegreerde, instelbare kleppen een compleet nieuw geuild, dat - afhankelijk van de gekozen rijstand - de echte autosportakoestiek benadert. Vooral op hoge toerentallen en bij het schakelen komt de typische AkrapoviÄ-klank volledig tot zijn recht. Dit speciale uitlaatsysteem is, dankzij de titanium legering, 7 kilogram lichter dan het standaard uitlaatsysteem. Het High Performance uitlaatsysteem is leverbaar voor € 3.488.

De Volkswagen Golf R is er vanaf € 54.150 met 6-bak of € 56.650 met zeventraps DSG.