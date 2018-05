Volkswagen toont Golf GTI Next Level

9 mei 2018 | Op de 37e editie van het W├Ârtherseetreffen, dat vandaag van start gaat, laten ook de stagiairs van Volkswagen zien wat ze in huis hebben. Een team uit Wolfsburg presenteert er de razendsnelle Golf GTI Next Level en een team uit Zwickau de sportieve en veelzijdige Golf Variant TGI GMOTION.

De Golf GTI Next Level staat met een 302 kW / 411 pk sterke 2.0 TSI en een zeventraps DSG-transmissie. Hij valt op door een combinatie van zilver metallic, zwart pareleffect en gestileerde pijlen, die met de hand op een speciale folie zijn geschilderd. De stagiairs hebben het in- en exterieurdesign op CAD- computers ontwikkeld en voor de productie van onder andere de bevestigingspunten van luidsprekers maakten ze gebruik van 3D-printing. Ook programmeerden ze apps voor de bediening van de beweegbare vloer in de bagageruimte, het uitschuifbare LED-display en de LED-vloerverlichting.

14 stagiairs van Volkswagen Zwickau ontwikkelden de Golf Variant TGI GMOTION met een 1.5 TGI (96 kW/131 pk), die geschikt is voor aardgas (CNG). Hij beschikt over een zeventraps DSG-transmissie en vierwielaandrijving. De studenten monteerden een onderstel dat met 40 mm verlaagd kan worden en een remsysteem met vier zuigers per remklauw. Ook maakten ze wagenvloer en het uitlaatsysteem geschikt voor de vierwielaandrijving. Met de sportieve en veelzijdige Golf laten de stagiairs zien dat alternatieve aandrijflijnen zowel voor privé als zakelijk gebruik inzetbaar zijn.

Beide Volkswagens Golf zijn ontsproten aan de ideeën van in totaal 29 stagiairs, die op 12 verschillende vakgebieden actief zijn. De totstandkoming duurde in totaal 9 maanden. Door het project hebben de studenten kennis gemaakt met de complexiteit van de ontwikkeling en productie van een auto en bovenal hebben ze belangrijke praktijkervaring opgedaan.

De Wörthersee-projecten van de stagiairs van Volkswagen zijn sinds 2008 uitgegroeid tot een heuse traditie. Dit jaar presenteren ze hun creaties voor het elfde jaar op rij. Een overzicht: