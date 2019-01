Volkswagen prijst Golf GTI TCR

21 januari 2019 | De Volkswagen Golf GTI TCR heeft een prijs. Deze exclusieve, op de gelijknamige racewagen geïnspireerde Golf GTI, is vanaf eind deze maand te bestellen vanaf 50.460 euro. Er komen 75 exemplaren naar Nederland.

De Golf GTI TCR heeft een 2,0-liter TSI turbomotor met 213 kW/290 pk. Hij stuurt zijn aandrijfkrachten naar de voorwielen via een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling en een sperdifferentieel. Voor een optimale vertraging is deze snelle Golf voorzien van geperforeerde remschijven vóór..

De Golf GTI TCR sprint in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Met het optionele Performance Pakket wordt de topsnelheid verhoogd naar 260 km/u. Wie kiest voor dit pakket krijgt naast een hogere topsnelheid tevens 19 inch lichtmetalen velgen (keuze uit twee designs) en het 'Dynamic Drive Control' adaptieve onderstel met de instelbare standen Comfort, Normal en Sport.

De Golf GTI TCR onderscheidt zich van de originele GTI met zijn unieke TCR bumpers, zwart gespoten spiegelkappen, extra grote uitlaatsierstukken en 18 inch 'Belvedere' lichtmetalen velgen. Ook uniek voor de GTI TCR: de speciale kleur Pure Grey. Natuurlijk is hij ook verkrijgbaar in de bekende GTI kleuren Pure White, Tornado Red, Deep Black pareleffect en Oryx White pareleffect. In combinatie met Pure Grey en de carrosseriekleuren Pure White, Tornado Red en Oryx White kan het dak worden uitgevoerd in contrasterend zwart. Tegen meerprijs kan Volkswagen de GTI TCR voorzien van van carbon buitenspiegelkappen (€ 538) of honingraat-look decorfolie voor op de flanken (€ 553).

Het interieur van de Golf GTI TCR is voorzien van unieke stoelbekleding met Flash red accenten en een met Alcantara afgewerkt GTI-stuur met 12-uur markering.

De Golf GTI TCR is vanaf eind januari 2019 te bestellen bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. De exclusieve 5-deurs GTI heeft een vanafprijs van € 50.460. Het Performance-pakket kost € 2.275 (matzwart Reifnitz) of € 2.950 (glanzend zwart Pretoria). Exclusiviteit is gewaarborgd, er komen maximaal 75 exemplaren naar ons land.