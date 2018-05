Volkswagen e-Golf is meest verkochte EV

3 mei 2018 | De populariteit van volledig elektrische auto's groeit gestaag. In het eerste kwartaal van 2018 stegen de verkopen in Nederland met 136 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Volkswagen e-Golf was in de eerste vier maanden van 2018 de best verkochte elektrische auto. Aan de basis van het succes van de elektrische Golf staan de all-inclusive proposities waarmee Volkswagen elektrisch rijden niet alleen makkelijker en CO2-neutraal, maar ook bereikbaarder maakt.

Recent leverde Volkswagen de tweeduizendste e-Golf af in Nederland. Sinds 2014, het jaar dat deze elektrische Volkswagen op de markt kwam, zijn de verkopen in Nederland jaar na jaar meer dan verdubbeld. In de eerste vier maanden van 2018 vonden zelfs al meer exemplaren van deze elektrische Golf een eigenaar dan in heel 2017.

De e-Golf heeft een 35,8 kWh batterij, waarmee hij in staat is om op een volle accu tot 300 kilometer (volgens NEDC norm) te rijden, en een elektromotor die 100 kW/136 pk levert. Met een 40 kW-snellader is hij in 45 minuten voor 80 procent op te laden.

Aan de basis van het succes van de elektrische Golf staan niet alleen het hoogstaande comfort en de uitrusting, maar ook de verschillende proposities waaronder het HollandseWind laadabonnement. Samen met de leasetarieven van de e-Golf maakt dit laadabonnement elektrisch rijden niet alleen makkelijker en CO2-neutraal, maar ook bereikbaarder. Met dit abonnement kunnen e-Golf-rijders bij alle laadpalen in Nederland Eneco HollandseWind stroom (snel)laden voor een vast bedrag per maand en besparen ze tot zo'n 50 procent op de brandstofkosten ten opzichte van die van een vergelijkbare Golf op benzine.

De Volkswagen e-Golf is leverbaar vanaf 39.540 euro. Leasen bij Volkswagen Financial Services is mogelijk vanaf 535 euro (na MIA aftrek, exclusief BTW) per maand. Zakelijke rijders profiteren van 4% bijtelling en kunnen de e-Golf al rijden vanaf 52 euro (op fiscale waarde van 38.490 euro en een inkomstenbelastingpercentage van 40,85%) netto per maand. Het HollandseWind laadabonnement is er vanaf 35 euro (exclusief BTW en geldt bij 10.000 km per jaar) per maand.

Momenteel levert Volkswagen naast de succesvolle e-Golf ook de compacte e-up!, die er ook is als bestelauto. Eind dit jaar introduceert Volkswagen Bedrijfswagens de nieuwe e-Crafter. Volkswagen zet de komende jaren sterk in op elektrische mobiliteit, onder meer met een compleet nieuwe generatie I.D.-modellen, die vanaf 2020 op de markt komen.