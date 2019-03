Volkswagen Golf

Volkswagen Golf bestaat 45 jaar

29 maart 2019 | De Volkswagen Golf, de meest succesvolle auto van Europa, is 45 jaar oud. De productie van het succesnummer begon officieel op 29 maart 1974 in de fabriek in Wolfsburg. Niemand bij Volkswagen kon toen vermoeden dat de opvolger van de legendarische Kever wereldwijd meer dan 35 miljoen keer zou worden verkocht. Sinds de start van de productie 45 jaar geleden heeft elke 41 seconden iemand ergens ter wereld een nieuwe Golf besteld, gemiddeld zo'n 780.000 auto's per jaar.