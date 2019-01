25% Golf-verkopen in 2018 elektrisch

14 januari 2019 | Volkswagen verkocht in 2018 in Nederland zo'n 9.500 nieuwe Golfs. 23,5 procent van de verkopen kwam voor rekening van de volledige elektrische e-Golf.

Aan de basis van het succes van de elektrische Golf staan niet alleen het hoogstaande comfort en de rijke uitrusting, maar ook de all-inclusive service waarmee Volkswagen elektrisch rijden makkelijker, CO2-neutraal en bereikbaarder maakt. De e-Golf heeft een 35,8 kWh sterke batterij en een elektromotor die 100 kW/136 pk levert. Op een volle accu heeft deze volledige elektrische Golf een actieradius tot 230 kilometer. Met een 40 kW-snellader is hij in 45 minuten voor 80 procent op te laden.

De Volkswagen e-Golf is leverbaar vanaf € 39.250 (fiscale waarde). Leasen bij Volkswagen Financial Services is mogelijk vanaf € 579 per maand (tarief na MIA aftrek, exclusief BTW. Genoemde vanafprijs op basis van 48 maanden en 20.000 kilometer per jaar). Zakelijke rijders profiteren ook dit jaar van slechts 4 procent bijtelling en kunnen de e-Golf al rijden vanaf € 50 netto per maand.