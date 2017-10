Autotest | De Volkswagen Golf is een veilige keuze. Wie een Golf koopt, weet van tevoren wat hij of zij krijgt. Namelijk een auto die overal goed in is. Het is tevens een auto zonder uitgesproken karakter, zodat hij iedereen past. Maar... er is een Golf die anders is: de AllTrack. Durft u het avontuur aan?

De AllTrack is bedoeld als een exclusieve uitvoering van de Golf en daarom is de keuze in motoren beperkt tot de sterkste diesel of de sterkste benzinemotor (onder de GTi). Voor deze test is gereden met de benzinemotor (180 pk). Het eerste wat opvalt, is dat de AllTrack minder stil is dan een doorsnee Golf. De 1.8 TSI motor is zowaar hoorbaar, terwijl sommige andere motoren hun werk vrijwel onhoorbaar doen.

Het infotainmentsysteem wordt bediend via een lekker groot, centraal geplaatst beeldscherm. Dit herkent ook handgebaren, maar omdat deze op exact de juiste hoogte met exact de juiste snelheid moeten worden uitgevoerd is de meerwaarde hiervan gering. Ook jammer: de koppeling met een iPhone met iOS 11 verliep alles behalve soepel. Slechts een deel van de opgeslagen muziek werd afgespeeld. Wanneer werd gekozen voor Apple CarPlay, verscheen de melding dat er geen USB-apparaat was aangesloten.

Een camera leest de weg en vervolgens kan de Golf zelf sturen, remmen en gasgeven. Dit werkt in de praktijk voorbeeldig en gevoelsmatig zou de bestuurder het stuurwiel los kunnen laten. Echter, Volkswagen houdt zich strikt aan de letter van de wet en daarom maant de auto de bestuurder al na enkele seconden om de controle over te nemen. Alle techniek is alleen om de bestuurder te assisteren, (nog) niet om geheel zelfstandig te rijden.

Dankzij de recente facelift is de Golf AllTrack meer dan modern. De Golf is namelijk voorzien van de laatste veiligheidssystemen en kan zelfs deels autonoom rijden.

Verder is de AllTrack gelijk aan iedere andere Golf van na de facelift van 2017. Dat betekent een zeer strakke en solide afwerking, die het vertrouwde Volkswagen-gevoel geeft. De stoelen zijn lekker groot en zitten uitstekend. De ruimte voor- en achterin is prima.

Binnenin zijn de verschillen met de gewone Golf minimaal. In de bagageruimte is een gemakkelijk afwasbare rubbermat te vinden. Het dashboard is afgewerkt met metalen afwerkingsaccenten en de stoelen hebben een unieke doch weinig uitgesproken bekleding. Daarbij zijn de (digitale) klokken nu voorzien van een kompas.

De Golf AllTrack heeft een speciale aankleding en heeft daarom de stoere uitstraling van een SUV. Denk daarbij aan zwarte carosseriebescherming, 17 inch lichtmetalen velgen en zilverkleurige dakrails. Om terreinrijden mogelijk te maken is de AllTrack voorzien van bodembescherming die tot in de voor- en achterbumper doorloopt. Bovendien is de bodemspeling met 20 mm vergroot. Omdat de AllTrack een stationcar is ("Variant"), biedt deze Golf ook de extra ruimte die hoort bij een SUV.

Met de Golf AllTrack speelt Volkswagen in op de populariteit van SUVs (Sports Utility Vehicles). Dat soort auto's is groot, stoer en ruim. Maar soms zijn ze te groot en te opzichtig en dan is een tussenvorm een slimme oplossing.

De prestaties van deze grote motor zijn logischerwijs uitstekend. Volkswagen kiest nadrukkelijk voor comfort en alleen wanneer echt wordt aangedrongen, toont de 1.8 TSI zijn spierballen. Dan schakelt de automaat met dubbele koppeling razendsnel terug, gooit de turbomotor zijn kracht in de strijd en schiet de AllTrack er vandoor. In alle andere gevallen biedt de grote motor vooral rust en souplesse.

De AllTrack wordt niet alleen gekozen omdat de uitstraling beschaafder is dan die van een SUV. Omdat de Golf kleiner en lichter is, zou deze ook zuiniger moeten zijn dan een SUV. Helaas valt dat in de praktijk tegen. Reken in de praktijk op een verbruik van 8 a 9 liter per 100 km.

Alleen door uiterst kalm te rijden met een zelfopgelegde maximumsnelheid van 100 km/u was 7 liter per 100 km het best haalbare (Volkswagen belooft 6.7 liter per 100 km) en dat is nauwelijks zuiniger dan een zuinige SUV. Bovendien staan deze waarden in schril contrast tot de moderne 1.0 en 1.5 TSI motoren waar de Golf tegenwoordig mee schittert.

Weggedrag

Bij het instappen is weinig van het 2 cm verhoogde onderstel merkbaar en ook het zicht over het verkeer is niet anders dan in een gewone Golf. Het hogere zwaartepunt is echter wel merkbaar in het weggedrag. Nog steeds stuurt deze Golf strak, voorspelbaar en vertrouwenwekkend, maar in scherpe bochten helt de AllTrack iets over.

Om de AllTrack daadwerkelijk in het terrein te kunnen gebruiken, beschikt de auto over vierwielaandrijving; iets wat veel "life style SUVs" niet bieden! De "4Motion" vierwielaandrijving werkt geheel automatisch; de bestuurder hoeft niets in te stellen. Dit betekent ook dat er geen hulpsystemen zijn om makkelijk af te dalen of bepaalde types terrein mee te overwinnen.

Desondanks weet de AllTrack zich in de praktijk verrassend goed te redden. Een bospad met modder, kuilen en nat gras was geen enkel probleem. De fotosessie op een strand bij laagtij was ook geen probleem. Na de fotosessie mocht de testauto écht vies worden en zelfs in middelzwaar terrein en nat zand wist de AllTrack zich prima te redden.

Conclusie

De Volkswagen Golf is er na de facelift voor modeljaar 2017 nu ook als AllTrack. De AllTrack biedt alle vertrouwde kwaliteiten van de Golf, zoals vooruitstrevende elektronica, een strakke afwerking en royale binnenruimte. Daar komen nu een stoere aankleding, extra bodemvrijheid en vierwielaandrijving bij.

Maar... die extra's hebben een prijs. De minder gunstige stroomlijn en zware motor zorgen samen voor een fors hoger verbruik. Daarbij is de AllTrack een fractie minder stabiel dan een gewone Golf. Daar staat echter tegenover dat dit een auto is die meer biedt dan alleen een stoer uiterlijk. In (licht) terrein wist de AllTrack zich overtuigend te bewijzen en zo biedt deze Golf echt meerwaarde voor avonturiers.