Volkswagen introduceert Arteon Shooting Brake

24 juni 2020 | De Volkswagen Arteon is vernieuwd. Het design is aangepast, het interieur is geheel nieuw en de Arteon krijgt nu ook plug-in hybridetechnologie. Een primeur is er voor de Arteon Shooting Brake, die voor het eerst zijn opwachting maakt. In dit model smelt de progressieve Arteon-lijnvoering samen met de functionaliteit en ruimte van een stationcar. De nieuwe Arteon en Arteon Shooting Brake worden dit najaar op de markt verwacht.

De vernieuwde Arteon behoudt zijn opvallende coupélijn, maar zijn gezicht is verfijnd. Zo heeft het front met de lange en brede motorkap aangescherpte designelementen gekregen. LED-verlichting met in de koplampunits geïntegreerde LED-dagrijverlichting is standaard. Optioneel kan die dagrijverlichting nu ook naadloos doorlopen tot in de grille, waardoor de lichtband de gehele breedte van de auto omvat. Zo wordt licht het nieuwe chroom.

De nieuwe Arteon Shooting Brake heeft vanaf de B-stijl een eigen design met een lange daklijn, die overgaat in een opvallende spoiler. Ook de oplopende lijn van de achterste zijramen en de verbrede wielkasten dragen bij aan de krachtige look. Daarmee combineert de Shooting Brake de uitstraling van een sportwagen met de functionaliteit van een stationwagon.

De interieurontwerpers van Volkswagen hebben het hele dashboard, bestaande uit de cockpit, oppervlakken, luchtuitlaten, sierlijsten, de middenconsole inclusief infotainmentgedeelte en aircobediening en de bovenste delen van de portierbekleding opnieuw ontworpen. Ook nieuw zijn de stoffen en het leer in het exclusievere interieur, dat duidelijker in lijn ligt met de positionering van de Arteon in de markt.

Alle uitvoeringen beschikken over Digital Cockpit Pro, het volledig digitale instrumentenpaneel met een 12,5 inch groot kleurendisplay met verschillende weergavemogelijkheden. De bediening is vereenvoudigd, onder meer dankzij 'touchsliders' voor de airco en een nieuw multifunctioneel stuurwiel met touch-elementen. De nieuwe infotainmentsystemen met touchdisplays bieden online diensten van We Connect en zijn te bedienen met natuurlijke stemopdrachten (natural voice control).

Met Wireless App-Connect zijn smartphones draadloos met de Arteon te verbinden. Er is dan toegang tot Apple Carplay en Android Auto (Google). Bepaalde smartphones kunnen ook als digitale autosleutel worden gebruikt. Een bijzondere optie is het 700 watt audio system van harman/kardon. Dit is op maat gemaakt voor de Arteon en belooft een unieke geluidservaring. Voor de eveneens optionele achtergrondverlichting is er keus uit dertig lichttinten. Daarbij worden ook de afwerkingspanelen op het dashboard en in de deuren verlicht. Voor het interieur geldt eveneens: licht is het nieuwe chroom.

Nieuw voor de Arteon-reeks is plug-in hybridetechnologie. De Arteon en Arteon Shooting Brake eHybrid-modellen hebben een aandrijflijn met een systeemvermogen van 160 kW / 218 pk. Een lithium-ion accu maakt het mogelijk om volledig elektrisch te rijden. In GTE-modus werken de TSI-benzinemotor en de elektromotor samen voor maximale dynamiek. Met de We Connect app zijn belangrijke gegevens van de Arteon eHybrid op te vragen en zijn diverse functies op afstand te bedienen. Zo is bijvoorbeeld het voorverwarmen/-koelen van het interieur te starten.

Voor de nieuwe Arteon-modellen is de 2.0 TSI-motor met 140 kW / 190 pk beschikbaar. Deze motor maakt gebruik van het B-cyclus verbrandingsproces. Dit maakt een hoge compressieverhouding mogelijk, wat leidt tot extra efficiency (tot 10%). In de praktijk betekent dat een lager verbruik, minder uitstoot van emissies én meer trekkracht bij lage toerentallen (320 Nm tussen 1.500 en 4.100 tpm).

De Arteon wordt in Nederland ook leverbaar met een 2.0 TDI-dieselmotor met een vermogen van 147 kW/ 2 00 pk. Deze motor maakt gebruik van twin-dosing. Daarbij worden twee SCR-katalysatoren met individuele AdBlue-injectie ingezet. Deze technologie reduceert de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) met maximaal 80%.

Voor de nieuwe Arteon-range is het scala IQ.DRIVE assistentiesystemen verder uitgebreid. Nieuw is bijvoorbeeld Travel Assist, dat bij snelheden tussen 0-210 km/u gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk maakt. Travel Assist zorgt automatisch voor een veilige afstand tot de voorligger én houdt de Arteon tussen de wegmarkeringen. Vooral filerijden en het passeren van wegwerkzaamheden worden hierdoor veiliger en minder belastend voor de bestuurder. ACC met predictive speed control is in Travel Assist geïntegreerd. De Adaptive Cruise Control past de snelheid automatisch aan bij snelheidslimieten, het rijden in dorpen en bochten en bij het naderen van rotondes en kruisingen. Ook de automatische noodremfunctie Emergency Braking Front Assist met voetgangerherkenning is een belangrijk onderdeel van Travel Assist. De achteruitrijcamera is verbeterd: doordat de zichthoek is verbreed van 90 naar 170 graden kan hij nu ook 'om de hoek' kijken. Trailer View is nu eveneens inbegrepen. Een speciale camera maakt een aanhanger daarbij zichtbaar op het display.

Met het optionele Active Lighting System fungeren de LED-koplampen als assistentiesysteem. Het systeem maakt daarvoor gebruik van dual LED-koplampen met projectorlenzen. In dit systeem zijn ook Dynamic Light Assist (grootlichtaansturing) en 'vooruitziende' dynamische bochtverlichting inbegrepen. Dit laatste betekent dat de variabel aan te sturen lichtmodules altijd meebewegen met de stuuruitslag. Op basis van camera- en navigatiegegevens kunnen ze echter ook bochten verlichten nog voordat een stuurbeweging wordt ingezet. De lichtbundels worden daarbij volledig op de bocht gericht.

Ondanks hun bijzondere design en uitstraling beloven de Arteon en Arteon Shooting Brake volop ruimte en gebruiksgemak. De ruime wielbasis van 2,84 meter vertaalt zich in ruimte voor de inzittenden. De nieuwe Shooting Brake heeft een bagageruimte met een inhoud van 565 liter. Door de achterbank in zijn geheel neer te klappen, is dit te vergroten tot 1.632 liter. Bij de Arteon kan de inhoud van de bagageruimte variëren van 563-1.557 liter. In beide versies heeft de laadvloer een lengte van 2,09 meter (met neergeklapte achterbank).

Ook geheel nieuw zijn de Arteon R en Arteon Shooting Brake R die staan voor pure sportiviteit. Dat zit hem niet alleen in de 2.0 TSI-benzinemotor met 235 kW / 320 pk (maximaal koppel 420 Nm) in combinatie met de 7-traps DSG-transmissie, maar vooral in de manier waarop de aandrijfkracht op de weg wordt gebracht. R-Performance Torque Vectoring speelt hierbij een belangrijke rol. Dit systeem verdeelt de aandrijfkracht niet alleen variabel over de voor- en achteras, maar ook over de individuele achterwielen.

In Nederland zijn de Arteon en Arteon Shooting Brake vooralsnog exclusief verkrijgbaar in de sportief getinte R-Line uitvoering. De levering van de nieuwe modellen start dit najaar. De exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

