Volkswagen onthult Amarok Aventura Exclusive

7 september 2017 | Volkswagen Bedrijfswagens presenteert op de internationale autoshow van Frankfurt (IAA) een studiemodel op basis van de Amarok pick-up: de Amarok Aventura Exclusive. Met deze versie licht Volkswagen een tipje van de sluier op van een toekomstige, extra sterke Amarok-versie met de 3.0 V6 TDI-motor.

De Amarok Aventura Exclusive-studie heeft meer vermogen en koppel in huis dan de meest krachtige versie van de Amarok van dit moment met 165 kW/224 pk. De concept car levert een meer dan 190 kW / 258 pk die via een 8-traps automatische transmissie en permanente wielaandrijving op de weg wordt overgebracht. De Amarok Aventura Exclusive, die op de IAA zijn première viert, is uitgevoerd in Kurkuma Yellow Metallic, dat het robuuste design onderstreept.

Nieuw zijn voorzieningen zoals de glanzend gepolijste Milford 19 inch velgen. De zijpanelen, de stylingbar op de laadbak, het beschermingsrooster op de neus, de buitenspiegels en de achterbumper zijn verchroomd. Bi-xenon koplampen met LED-dagrijlichten ondersteunen het sportieve uiterlijk. Deze concept-auto van heeft een nieuw afsluitbaar afdeksysteem voor de laadruimte, dat in aludesign beschikbaar is. Ook de bodembeplating is uitgevoerd in aluminium look. De Amarok Aventura Exclusive heeft verder onder meer ParkPilot, een achteruitkijkcamera en een mechanisch sperdifferentieel (100%) dat de bestuurder zowel in de stedelijke jungle als in het terrein ondersteunt.

Vanbinnen is de Amarok Aventura Exclusive uitgerust met exclusieve sportieve accenten, zoals zwart leer met contrastnaden in Kurkuma geel. Deze conceptversie is voorzien van 14-voudig instelbare 'ergoComfort' stoelen, een driespaaks multifunctioneel lederen stuur en het navigatiesysteem Discover Media. Ook een noviteit die op de IAA voor het eerst is te zien is de zwarte hemel, die mooi matcht met het titaniumzwarte interieur. Net als het exterieur is ook het interieur voorzien van een aantal chroomaccenten.

Het Amarok Aventura Exclusive studiemodel debuteert op de IAA, die van 14 tot en met 24 september in Frankfurt wordt gehouden.