Volkswagen Amarok wint Pick-up Award 2018

23 november 2017 | De Volkswagen Amarok is door de International Van of the Year-jury onderscheiden met de 'International Pick-up Award 2018'. De nieuwe generatie Amarok overtuigde volgens de jury met zijn krachtige V6-motoren, het ruime interieur en de comfortabele stoelen. De Amarok is de eerste pick-up die deze award voor de tweede keer wint.

De International Van of the Year jury ziet de Amarok als de belichaming van het thema 'Work hard, play hard' en omschrijft de pick-up als "een eersteklas werkpaard". In het juryrapport springen deze elementen er uit: het frisse, doelmatige design en de goede afwerking. Ook het ruimteaanbod van de dubbele cabine met plaats voor 5, is de maatstaf in dit segment. Daarnaast kregen de voorstoelen met ergoComfort-predicaat (Aktion Gesunder Rücken), de unieke achttraps automatische versnellingsbak en de brede lijn V6-motoren veel lof van de jury.

De jury was ook onder de indruk van de on- en offroad-vaardigheden van de Amarok V6: "De verfijning en de souplesse zijn de nieuwe maatstaven in dit segment". Plus: "Vermogen is geen uitdaging voor de Amarok V6. Zijn brede range van 3.0 TDI-motoren (120 kW tot 190 kW) vult voor elke klantengroep alle wensen met betrekking tot vermogen en trekkracht in".

De tweede generatie Amarok met V6-motoren is succesvol. In de periode januari-oktober 2017 werden er wereldwijd 65.200 afgeleverd; een plus van 13,2 % vergeleken met dezelfde periode in 2016.

Volkswagen Bedrijfswagens kreeg de 'International Pick-up Award 2018' uitgereikt op de gala-avond van de transportbeurs Solutrans 2017 in Lyon. Ook de 'Van of the Year 2018'-awards werden hier uitgereikt. De Caddy TGI, die geschikt is voor CNG (aardgas) behaalde hier een eervolle top 3-notering.