Volkswagen Amarok nu als Dark Label

14 augustus 2018 | Volkswagen bedrijfswagens introduceert de Amarok Dark Label in Nederland. Deze speciale uitvoering valt op met zijn speciale donkere kleuren en exclusieve designdetails. De Amarok Dark Label is leverbaar met verschillende uitvoeringen van de 3.0 V6 TDI motor, ook met 8-traps automaat.

De Amarok Dark Label van Volkswagen Bedrijfswagens is een limited edition met de compleet uitgeruste Comfortline-uitvoering als basis. Hij is uitgevoerd in de kleur 'Carbon Steel Grey'. Zwarte sidebars, een matzwarte 'stylingbar', een design bumperinzet en 18 inch lichtmetalen velgen 'Rawson' met antracietkleurige afwerking zorgen voor extra uitstraling.

De aandacht voor detail blijkt uit de matzwarte uitvoering van de portiergrepen en buitenspiegels. Daarbij zijn de achterlichten donkergetint en de koplampen voorzien van Bi-Xenon verlichting en LED dagrijverlichting. Ook in het interieur zijn donkere kleuren hét thema: zo heeft de Amarok Dark Label zwarte hemelbekleding en vloermatten met het Dark Label-logo.

Elke Amarok wordt standaard geleverd met de 3.0 TDI V6 dieselmotor en 4MOTION vierwielaandrijving. Daarbij is er keus uit twee vermogensvarianten: 120 kW / 163 pk of 150 kW / 204 pk. Daarbij is de Amarok Dark Label ook leverbaar met een achttraps automaat.

De Amarok Dark Label komt na de zomer op de Nederlandse markt. De exacte specificaties en de prijzen worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.