Volkswagen Amarok Aventura nu leverbaar

16 april 2018 | De Volkswagen Amarok Aventura Exclusive Concept, die vorig jaar op de IAA in Frankfurt stond, heeft het productiestadium gehaald en kan nu worden besteld. Een bijzonder kenmerk is zijn extra sterke V6 TDI-motor met 190 kW / 258 pk (200 kW / 272 pk in overboostfunctie) en 580 Nm koppel. Deze krachtigste Amarok ooit is leverbaar vanaf 38.400 euro.

De nieuwe, extra sterke krachtbron produceert onder normale omstandigheden 190 kW / 258 pk, en heeft een overboostfunctie die het vermogen voor korte tijd naar 200 kW / 272 pk tilt. Daarmee is deze variant veel krachtiger dan de voorgaande topmotorisering van de Amarok met de 165 kW / 224 pk sterke V6 TDI.

Het koppel van de nieuwe motor is met 30 Newtonmeter toegenomen tot 580 Nm. De nieuwe Amarok-motor smeert dat uit over een toerenbereik van 1.400 tot 3.000 tpm. Dit maakt dat er altijd voldoende trekkracht beschikbaar is, zodat er bij elke snelheid, ook met zware belading, vlot opgetrokken kan worden. Het maximale vermogen is beschikbaar tussen 3.250 en 4.000 tpm. Standaard op de nieuwe topmotorisering van de Amarok zijn een achttraps automaat en permanente 4MOTION-vierwielaandrijving.

De krachtigste Amarok ooit is leverbaar als Highline en nóg luxere Aventura met indrukwekkende uitstraling. De Highline is standaard onder meer voorzien van 18 inch lichtmetalen velgen, Climatronic volautomatische airco, Bi-Xenon koplampen, ParkPilot inclusief achteruitrijcamera en chroomlijsten aan de voor- en achterzijde.

De Aventura doet daar een flinke schep bovenop, zowel in het interieur als exterieur. Deze uitvoering heeft bijvoorbeeld een sportsbar in carrosseriekleur, 20 inch lichtmetalen velgen in Talca design, een design bumperinzet in zilvergrijs, sidebars met LED-verlichting en mistlampen met bochtverlichting. Uniek is de carrosseriekleur Peacock Green, die exclusief aan de Aventura is voorbehouden.

In het interieur zijn de Ergoactive Comfortstoelen, die op 14 manieren verstelbaar zijn, standaard. Deze zijn voorzien van Nappa lederen bekleding. Ook is het topmodel af-fabriek voorzien van Aventura instaplijsten en matten, zwarte hemel- en stijlbekleding, elektrisch in- en uitklapbare buitenspiegels en het licht- en zichtpakket (met een regensensor en Leaving and Coming Home-functie).

Uniek in het premium V6 dieselsegment: deze Amarok is op dit moment de enige pick-up die ook leverbaar is als BPM-vrije dubbele cabine lange wielbasis met vijf zitplaatsen.

De Volkswagen Amarok met de nieuwe 190 kW/258 pk V6 TDI heeft een vanafprijs van € 38.400 voor de Highline. Als Aventura is hij er vanaf € 45.650. Tot en met 13 mei geldt er een inruilpremie van € 2.000 euro bij aanschaf van een nieuwe Amarok. Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld exclusief BTW en exclusief BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.