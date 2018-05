Productie sterkste Volkswagen Amarok gestart

24 mei 2018 | Volkswagen Bedrijfswagens is begonnen met de productie van de krachtigste Amarok tot nu toe, met een 3.0 V6 TDI-motor met 190 kW / 258 pk (200 kW / 272 pk in overboostfunctie) en 580 Nm koppel. Deze krachtigste Amarok is leverbaar vanaf 38.400 euro exclusief belastingen.

De nieuwe, extra sterke krachtbron produceert onder normale omstandigheden 190 kW / 258 pk, en heeft een overboostfunctie die het vermogen voor korte tijd naar 200 kW / 272 pk tilt. Daarmee is deze variant nog veel krachtiger dan de voorgaande topmotorisering van de Amarok met de 165 kW / 224 pk sterke V6 TDI.

Het koppel van de nieuwe motor is met 30 Newtonmeter toegenomen tot 580 Nm. De Amarok-motor smeert dat uit over een toerenbereik van 1.400 tot 3.000 tpm. Dit maakt dat er altijd voldoende trekkracht beschikbaar is, zodat er bij elke snelheid, ook met zware belading, vlot opgetrokken kan worden. Het maximale vermogen is beschikbaar tussen 3.250 en 4.000 tpm. Standaard op de nieuwe topmotorisering van de Amarok zijn een achttraps automaat en permanente 4MOTION-vierwielaandrijving.

De krachtigste Amarok is leverbaar als Highline en nóg luxere Aventura. De Highline is onder meer voorzien van Climatronic volautomatische airconditioning, 18 inch lichtmetalen velgen, Bi-Xenon koplampen, ParkPilot inclusief achteruitrijcamera en chroomlijsten aan de voor- en achterzijde.

De Aventura doet daar een schep bovenop, zowel in het interieur als exterieur. Deze uitvoering heeft bijvoorbeeld een sportsbar in carrosseriekleur, 20 inch lichtmetalen velgen in Talca design, een design bumperinzet in zilvergrijs, sidebars met LED-verlichting en mistlampen met bochtverlichting. De Aventura is tevens standaard voorzien van 14-weg verstelbare, met Nappa leder beklede Ergoactive Comfortstoelen, speciale instaplijsten en vloermatten, zwarte hemel- en stijlbekleding, elektrisch in- en uitklapbare buitenspiegels en het licht- en zichtpakket (met een regensensor en Leaving and Coming Home-functie).

De Volkswagen Amarok 3.0 V6 TDI met 190 kW/258 pk is er als Highline vanaf € 38.400. De Aventura komt vanaf € 45.650 binnen bereik. Er is al een Amarok V6 TDI met 120 kW/163 pk vanaf € 26.450. Alle prijzen vermeld zijn exclusief BTW en exclusief BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten.