Autotest | Een pick-up truck is gemaakt om zware lasten te vervoeren. Dat kan in de open laadbak of in een aanhanger. En dat kan op de openbare weg en in het terrein. Dat geeft een pick-up truck van nature een avontuurlijk imago. Een auto als deze wordt daarom niet alleen gekocht als bedrijfswagen, maar ook als vrijetijdsauto. Volkswagen speelt daar handig op in met de vernieuwde Amarok.

In de lente van 2016 kondigde Volkswagen de nieuwe Amarok aan. Met het vrijgeven van schetsen en specificaties werd de spanning langzaam opgebouwd. Maar nu de "nieuwe" Amarok daadwerkelijk bij de dealer staat, blijkt het slechts om een doorontwikkelde versie van het bestaande model uit 2010 te gaan.

Nieuwe filosofie

Toch is die "optimistische" toon van Volkswagen niet geheel onterecht. Wat er namelijk wel nieuw is, is de filosofie achter de Amarok. Voorheen was de Amarok functioneel, degelijk en verstandig. Maar omdat een pick-up truck voor veel kleine ondernemers ook een privé-auto is, zoeken ze ook luxe, uitstraling en emotie.

Daarom kreeg de Amarok voor modeljaar 2016 een nieuw uiterlijk en is de auto leverbaar in extra luxueuze uitvoeringen. De hier gereden variant is een "Highline" en die biedt vrijwel dezelfde voorzieningen als een Highline-uitvoering van een gewone Volkswagen personenauto. De verschillen zitten in de vloermatten (makkelijk afwasbaar rubber), stevige handgrepen in het interieur en natuurlijk de indeling van de cabine.

Ondanks de recente facelift is de vernieuwde Amarok niet zo modern als bijvoorbeeld de vernieuwde Golf en dat is een gemiste kans. Zo is het aantal actieve veiligheidsvoorzieningen gering. Ook is het infotainment-systeem niet van de allerlaatste generatie.

Speciaal voor de Nederlandse markt is de Amarok leverbaar in een variant met dubbele cabine die in aanmerking komt voor een grijs kenteken. De standaard-versie met dubbele cabine heeft een te korte laadbak om te voldoen aan de eisen voor een grijs kenteken. Daarom wordt de auto voor de Nederlandse markt verlengd, zodat er ruimte is voor vier (inschikkelijke) personen en de laadbak weer even groot is als die van de versie met enkele cabine.

Weggedrag

Deze bijzondere Amarok meet 5 meter 56 en daarmee is het bepaald geen handelbare auto in de stad. De draaicirkel is bijna komisch groot; zelfs op speciale draaiplekken, zoals die vaak te vinden zijn aan het einde van doodlopende wegen, moet de Amarok twee keer steken om de draai te maken.

Het weggedrag op de openbare weg is gelijk aan dat van de meeste andere pick-up trucks. In onbeladen toestand geeft de Amarok veel minder vertrouwen dan bijvoorbeeld een grote SUV. Tegelijkertijd is duidelijk merkbaar waar de grenzen liggen. Wie die niet overschrijdt, heeft een prima reisauto aan de Amarok.