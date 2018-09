Y20 viert 20 jaar Toyota Yaris

13 september 2018 | Toyota laat de twintigste verjaardag van de Yaris niet ongemerkt voorbijgaan. Het toont op de Autosalon van Parijs (van 4 t/m 14 oktober 2018) de jubileumversie Y20 van het huidige model. De locatie en het tijdstip zijn niet toevallig, want precies twintig jaar en drie generaties geleden onthulde Toyota het inmiddels succesvolste Europese model immers in Parijs. De jubileumversie kenmerkt zich door zijn carrosseriekleur, donkergrijze dak, Y20 badges en nieuwe bekleding.

De productie van de Y20-versie begint met 1998 Launch Edition Y20-exemplaren die goudkleurig zijn gespoten, als knipoog naar de eerste Yaris in 1998 die in dezelfde kleur was uitgevoerd. De jubileumversie heeft echter een eigentijds accent in de vorm van een in donkergrijs uitgevoerd dak en is leverbaar in een beperkte oplage: in totaal komen er 200 naar Nederland. De reguliere productieversies van de jubileumversie Y20 zijn zowel in een enkele kleur leverbaar, als tweekleurig (Bi-Tone) in kleuren als zilvergrijs, parelmoer en zwart met de nieuwe donkergrijze afwerking van het dak.

De Y20-versie onderscheidt zich met donkergrijze accenten op de carrosserie van de overige versies in het Yaris-gamma. Dat zijn onder meer donkergrijze lichtmetalen velgen met een gepolijste voorzijde, en donkergrijze stootlijsten, grille, buitenspiegelkappen en mistlampomlijstingen met verchroomde details. De Yaris Y20 is verder voorzien van een haaienvinantenne in dezelfde kleur als het dak, donkergetint privacy glas en een speciale Y20-badge aan de achterkant. Tevens is de Yaris Y20 standaard voorzien van Toyota Touch 2 Go navigatiesysteem (inclusief 3 jaar gratis kaartupdates) en Smart Entry mét startknop.

In het interieur komt de donkergrijze kleur terug op de middenconsole, in het stuurwiel en in de nieuwe interieurbekleding in geruite stof. De zijdemat verchroomde omlijsting van de ventilatieroosters, speakers, meters en versnellingspookknop en de zwarte vloermatten met zilverkleurige afwerking van de randen en de Y20-badges op het instrumentenpaneel en leuning van de voorstoelen benadrukken het speciale karakter.