Toyota Yaris

Toyota introduceert Yaris GR Sport

13 september 2018 | Toyota introduceert de Yaris GR Sport. Deze dynamische versie is ge√Įnspireerd op de exclusieve Yaris GRMN en is de eerste GR SPORT-uitvoering die Toyota in Europa lanceert. De Toyota Yaris GR SPORT beleeft zijn wereldpremi√®re op de Autosalon van Parijs (4 t/m 14 oktober 2018) en komt begin volgend jaar op de markt.