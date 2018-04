Autotest | Toyota is bijna synoniem met hybride en dus zuinig rijden. Dat is mooi, maar heeft ook voor een stoffig imago gezorgd. Om daar wat aan te doen is de laatste generatie hybride-modellen dynamischer geworden. Bovendien heeft Toyota het "Gazoo" autosport label nieuw leven in geblazen. En als visitekaartje van het nieuwe, dynamische Toyota is de Yaris er nu in een sportieve "GRMN" versie.

Eerst de naam. GRMN staat niet voor "grommen", maar voor "Gazoo Racing Masters of Nürburgring". De Yaris GRMN is ontwikkeld door een Europees team van 25 toegewijde autosport-specialisten die zelfs bij de productie betrokken zijn. Om geen misverstanden te laten bestaan over de intenties van de GRMN is de auto altijd een driedeurs, uitgevoerd in wit met rood/zwarte bestickering, zwarte 17 inch BBS wielen en een zwarte grille. De achterzijde wordt gekenmerkt door een grote achterspoiler (niet alleen voor de show) en een centrale, in een diffuser geplaatste, trapeziumvormige uitlaat.

Uitrusting

Ook binnenin heeft Toyota er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat dit geen doorsnee Yaris is. Zoals gebruikelijk bij auto's als deze is de bekleding overwegend zwart, met rode stiknaden. Waar het ook maar even kon, is een "GRMN"-label aangebracht. De bestuurder en bijrijder zitten in kuipstoelen die volop zijdelingse steun bieden, maar niet zo hard zijn dat het oncomfortabel wordt. Helaas maken de kuipstoelen de toegang tot de achterbank minder makkelijk: om ze op te klappen moet aan een lastig bereikbaar koord onderaan de rugleuning worden getrokken en na het opklappen keren de stoelen niet in de originele stand terug. Het stuurwiel (uit de Toyota GT86) is met leder bekleed en is voorzien van een rode lijn om in het hevigst van de strijd aan te geven wat de middenstand is.

De GRMN is de snelste en meest exclusieve Yaris (de productie is beperkt tot 400 exemplaren voor Europa en 200 voor Japan), maar zeker niet het topmodel. De uitrusting is daarom niet rijker dan gewoonlijk en ondanks de vorstelijke prijs moet de GRMN het stellen zonder cruise-control, high-end audio of ondersteuning voor Apple Carplay / Android Auto.

Volgens Toyota is de Yaris GRMN een echte rijdersauto en daarom zou bewust zijn gekozen voor zo min mogelijk elektronica. Een automaat met dubbele koppeling, launch control, race timer, geluidskleppen in de uitlaat of andere speeltjes zijn niet te vinden op de Yaris. Ook is er geen keuze voor een comfortabele, economische of sportieve modus; de Yaris GRMN staat altijd op scherp.

Prestaties

Mede daarom is vanaf de eerste meter merkbaar dat dit een bijzondere auto is. De 210 pk sterke 1.8 liter motor met compressor (niet verwant aan de motor uit de Toyota Prius of GT86) is ongeacht het toerental zéér gretig. Het motorgeluid is weinig inspirerend, maar gezien het bijna hitsige karakter van de motor is dat nauwelijks een gemis. Zelfs wanneer kalm wordt gereden, voelt de bestuurder dat de Yaris GRMN tot heel wat in staat is en daarom daagt de auto continu uit.

De schakelwegen zijn zeer kort en de versnellingen zitten vlak bijelkaar (we spreken hier over millimeterwerk in plaats van centimeters). De versnellingen overlappen elkaar nauwelijks ("close ratio") om te voorkomen dat de Yaris in snelheid terugvalt na het schakelen. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u wordt geklaard in 6.4 seconden en dat is ongeveer even snel als de concurrentie.

In de tweede versnelling haalt de Yaris GRMN precies 100 km/u, waarna de begrenzer ingrijpt en een schitterend, sputterend geluid klinkt. In de derde versnelling doorbreekt de Yaris al de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/u; en dan zijn er nog drie verzetten beschikbaar! Om maximaal te kunnen presteren is de zesde versnelling geen "overdrive". Bij 100 km/u in de zesde versnelling draait de motor nog altijd 2.500 toeren per minuut. Dat maakt de auto alert, maar ook vermoeiend op lange afstanden.

Verwacht daarom ook geen laag verbruik. Mede omdat de Yaris GRMN geen start/stop-systeem heeft, was 7.3 liter per 100 km het best haalbare. In Nederland betekent de hoge co2-uitstoot (170 gram per kilometer) een extra hoge belasting en daarom is de Yaris GRMN zo'n 15.000 euro duurder dan de directe concurrenten.

Weggedrag

Toyota kiest nadrukkelijk voor een auto zonder elektronische hulpmiddelen, maar biedt wél een waardevol mechanisch hulpmiddel. Om er voor te zorgen dat de voorwielen het vermogen ook in de bocht optimaal op het asfalt kunnen overbrengen, is de Yaris GRMN voorzien van een differentieel met gelimiteerde slip. Daardoor krijgt het buitenste wiel (dat een grotere afstand moet afleggen in de bocht) meer vermogen toegediend dan het binnenste wiel. Op die manier wordt wringen en slippen belangrijk verminderd. Het voordeel tegenover een elektronisch differentieel, dat de meeste tegenstrevers toepassen, is dat de Yaris niet remt om vermogen te beperken. De Yaris levert daarom optimale prestaties en voorkomt overmatige slijtage aan de remmen.

Het verlaagde onderstel is ontegenzeglijk stevig, maar niet uitgesproken hard. De GRMN helt iets over in snelle bochten en dat blijkt in de praktijk geen nadeel te zijn. Het voorkomt dat de auto gaat springen én het zorgt ervoor dat de bestuurder duidelijk voelt hoe de balans in de auto is. Met een ferme tik tegen het stuurwiel is overstuur (uitbreken van de achterkant) te forceren. Door doelbewust te scherp te sturen is onderstuur te realiseren (wegglijden over de voorwielen). Ook wanneer dit niet geforceerd gebeurt, kondigt dit zich ruim van tevoren aan en wordt de bestuurder niet verrast tijdens dergelijke uitspattingen. Corrigeren is bovendien eenvoudig: zet het stuurwiel weer recht en de Yaris corrigeert zichzelf vrijwel direct. Dat geeft heel veel vertrouwen in de Yaris GRMN en laat de bestuurder volop genieten!

Conclusie

Toyota introduceert de Yaris GRMN: een uiterst sportieve versie van de populaire stadsauto. In tegenstelling tot andere snelle hatchbacks kiest Toyota voor een aanpak met weinig geavanceerde technologie. Wie houdt van technische hoogstandjes en elektronische speeltjes zal zich daarom minder aangetrokken voelen tot de Yaris GRMN. Wie de voorkeur geeft aan puur mechaniek waarbij alles draait om de talenten van de bestuurder, zal zich juist heerlijk voelen bij de Yaris GRMN.

In vergelijking met de concurrentie is de Toyota Yaris GRMN puurder, maar niet sneller of spannender. Door de weinig geavanceerde motor is de Toyota veel minder zuinig en vanwege de extra belasting die dat met zich meebrengt is de Yaris zo'n 15.000 euro duurder dan de concurrentie. Voor de echte liefhebbers is dat echter geen obstakel. Toyota verkocht de Yaris GRMN exclusief via Internet en alle exemplaren waren binnen luttele dagen uitverkocht. Grrrr!