Autotest | Het is een goede traditie bij Toyota om sportieve versies van de Yaris uit te brengen. Een sportieve aankleding en sterke motor maken zo'n uitvoering extra aantrekkelijk. Nu introduceert Toyota de Yaris "GR-Sport", die wel een spannende aankleding heeft, maar exact dezelfde motor als de gewone Yaris. Weet de GR Sport toch te overtuigen als sportieve Yaris?

Recent bracht Toyota de Yaris "GRMN" uit. Die had een dik 200 pk sterke motor en wist in vele opzichten indruk te maken tijdens de testrit. Maar... de GRMN kost ruim 45.000 euro en wordt in zo'n beperkte oplage geproduceerd dat het bijna onmogelijk is om een exemplaar te bemachtigen.

GR-Sport

De "GR-Sport" (GR = Gazoo Racing) is gebaseerd op de "GRMN" (GRMN = Gazoo Racing Masters of Nurburgring), maar is in alle opzichten minder extreem en daarom veel minder kostbaar. Bovendien: de GR-Sport wordt niet geproduceerd in een beperkte oplage, zodat deze bijzondere uitvoering wél voor iedereen bereikbaar is. De testauto is uitgevoerd in "industrieel grijs" ("Manhattan Grey" in Toyota-termen) waardoor hij iets rauws heeft wat de alledaagse uitvoeringen in hun blije kleuren niet hebben. Daarbij zijn de 17 inch velgen zwart en zijn de remschijven duidelijk zichtbaar. Een zwarte grille met honingraatpatroon, zwarte stootlijsten, zwarte spiegels, een zwart dak en niet te vergeten een zwarte dakspoiler maken het "illustere" plaatje af.

Binnenin zijn het de stoelen die het verschil maken. De GR-Sport is voorzien van stevige sportstoelen met veel zijdelingse steun. Het stuurwiel is afkomstig van Toyota's volbloed sportwagen: de GT86. Het is niet significant kleiner of dikker dan het standaard stuurwiel, maar het materiaal geeft duidelijk meer grip. In de praktijk maken deze aanpassingen echt een verschil, want de stoelen en het stuurwiel zijn de delen waarmee de bestuurder fysiek contact maakt met de auto en dus van doorslaggevend belang.

Uitrusting

De overige aanpassingen in het interieur zijn minimaal, waarbij opvalt dat de GR-Sport niet de meest luxueuze versie van de Yaris is (maar wel de meest kostbare). Veel knoppen zijn blanco, hetgeen er op wijst dat niet alle opties aanwezig zijn.

Tegelijkertijd is merkbaar dat de Yaris is geïntroduceerd in 2011 en de laatste verjongingskuur onderging in 2017. Het infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) is eenvoudig. Het heeft slechts drie functies: telefoon, radio en "externe bron". Die laatste is het meest zinvol: middels Apple Carplay of Android Auto kan de smartphone van de bestuurder dienst doen als muziekspeler, navigatiesysteem en wat dies mee zij. De radio is eenvoudig en biedt alleen AM en FM, geen DAB+. Het koppelen van een mobiele telefoon via Bluetooth wilde in de testauto niet lukken. Ondanks vele verwoede pogingen bleef er een foutmelding verschijnen en kwam de verbinding nooit tot stand.

Als het gaat om actieve veiligheid blijft de Yaris iets achter bij nieuwere auto's in dit segment. Bij het onbedoeld overschrijden van de belijning op het wegdek beperkt de Yaris zich tot een waarschuwing, maar wordt geen stuurcorrectie uitgevoerd. Ook bij het naderen van een gevaarlijk object beperkt de Yaris zich tot een melding. Detectie voor objecten in de dodehoek van de buitenspiegel ontbreekt geheel. Wel heel handig: een camera leest verkeersborden en toont de laatst geziene maximumsnelheid als geheugensteuntje bij de snelheidsmeter.

Hybride

Terwijl eerdere spannende versies van de Yaris altijd sterke motoren hadden om sportieve prestaties te leveren, is de GR-Sport voorzien van exact dezelfde hybride-motor als iedere andere Yaris. Dat wil zeggen: onder de motorkap zijn een benzine- en een elektromotor te vinden die elkaar aanvullen, om naar wens zo zuinig of zo sportief mogelijk te rijden. Tijdens het remmen en uitrollen wordt de batterij voor de elektromotor opgeladen, daarom is het niet nodig om de Yaris op te laden aan het stopcontact. Dit betekent ook dat de Yaris een kleine batterij heeft. Daarom kan niet meer dan 1 a 2 kilometer geheel elektrisch worden afgelegd.

Omdat de GR-Sport niet sneller is dan een gewone Yaris, heeft het weinig zin om te blijven "trappen". De Yaris is een vlotte auto die moeiteloos met de verkeersstroom meekomt, maar niet meer dan dat. Daarom is dezelfde rijstijl aangehouden als tijdens proefritten met andere uitvoeringen van de Yaris. Dit keer leverde dat een gemiddeld verbruik van 4.7 liter per 100 km op. Dat komt overeen met het verbruik van de gewone Yaris zoals die in de lente van 2017 werd getest.

Weggedrag

Wees gerust, de charme van de GR-Sport bestaat uit meer dan alleen de aankleding. Het geheim zit namelijk in het weggedrag. De standaard schokdompers zijn vervangen door exemplaren van de Duitse tuningspecialist Sachs. Een stabilisatorstang maakt het koetswerk extra stevig, waardoor de besturing scherper wordt. Tenslotte is het onderstel met 11 mm verlaagd voor een lager zwaartepunt.

In de praktijk is het effect van deze aanpassingen enorm! Vanaf de eerste bocht geeft de GR-Sport veel meer gevoel in de besturing. Dat geeft weer betere controle over de auto en daarmee wordt het beoogde sportieve karakter absoluut gerealiseerd. De GR-Sport voelt capabel en daagt veel meer uit tot speels weggedrag dan een gewone Yaris. Wanneer sportief wordt gereden, blijkt de GR-Sport in staat tot hogere bochtsnelheden. En het allerbelangrijkste: sportief sturen geeft veel meer voldoening dan met een gewone Yaris. Dat is de charme van de GR-Sport!

Conclusie

De Toyota Yaris GR-Sport lijkt een vreemdsoortige auto. Deze sportief bedoelde uitvoering van de Yaris heeft namelijk exact dezelfde motor als iedere andere versie en levert daarom ook dezelfde prestaties. Dat lijkt even spannend als iets stiekem doen wanneer het mag. Of als racen zonder de maximumsnelheid te overschrijden. Of graffiti spuiten op een door de gemeente aangewezen plek.

En daar is helemaal niets mis mee! De GR-Sport bewijst namelijk dat een auto, zonder verpletterende prestaties te leveren, wel degelijk een sportief karakter kan hebben. Dat is op de eerste plaats te danken aan de presentatie. Dankzij de sportieve aankleding voelt de GR-Sport spannend. Vervolgens zorgt een aangepast onderstel ervoor dat de GR-Sport daadwerkelijk anders rijdt (maak bij voorkeur eerst een testrit met een gewone Yaris). De aangepaste wielophanging en het lagere zwaartepunt geven de GR-Sport een betere wegligging. Een beter gevoel in het stuurwiel zorgt ervoor dat de bestuurder daar optimaal van kan genieten.

En een bijkomend voordeel: juist omdat dit brave boefje dezelfde motor heeft als een gewone Yaris, is de GR-Sport voordelig in aanschaf en gebruik.