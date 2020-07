Toyota maakt prijzen PROACE Electric bekend

30 juni 2020 | Toyota begint in Nederland met de verkoop van de Toyota PROACE Electric. De prijzen van de volledig elektrische bedrijfswagen beginnen bij 35.995 euro, exclusief BTW en subsidies. Met full operational lease is de PROACE Electric vanaf 599 euro per maand leverbaar (60 maanden, 10.000 kilometer per jaar). Er is keuze uit twee batterijpakketten: 50 en 75 kWh, beide met een trekvermogen tot 1.000 kilogram (geremd). De Toyota PROACE Electric is leverbaar met Toyota Oplaadservice, een volledige ontzorging met betrekking tot het opladen van het batterijpakket. Voor extra zekerheid geeft Toyota op het batterijpakket garantie tot 15 jaar of 1 miljoen kilometer.

Nederland is het eerste land waar Toyota zijn eerste volledig elektrische bedrijfsauto op de markt brengt. Het aanbod begint met de PROACE Electric Compact 50 kWh met een actieradius tot 230 kilometer (WLTP), een laadvolume van 4,6 m3 en drie zitplaatsen. Als Navigator omvat de uitrusting onder meer airconditioning, cruise control, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel (inclusief lendensteun) en een 7-inch Pro-touch multimediasysteem met navigatie, Apple CarPlay, Android Auto en informatie met betrekking tot publieke laadpunten.

Naast de Compact is er ook een Worker en een Long Worker leverbaar. De ruimere en 35 centimeter langere PROACE Electric Worker Navigator 50 kWh met een actieradius tot 230 kilometer (WLTP) en een laadvolume van 5,3 m3 is er vanaf 36.995 euro exclusief BTW en subsidies. Met een batterijpakket van 75 kWh, met een actieradius tot 330 kilometer (WLTP), beginnen de prijzen van de PROACE Electric bij 41.545 euro exclusief BTW (Worker). De nog ruimere en 35 centimeter langere PROACE Electric Long worker word eveneens in 50 en 75 kWh geleverd en is er met een laadvolume van 6,1 m3 vanaf 38.845 euro in combinatie met 50 kWh en 42.845 euro in combinatie met 75 kWh batterijpakket.

Behalve als Navigator zijn de PROACE Electric Compact, Worker en Long Worker ook leverbaar als Professional en Innovator. In deze gevallen zijn bijvoorbeeld climate control, keyless entry, xenonkoplampen en 17-inch lichtmetalen wielen standaard.

Het batterijpakket van 50 kWh kan via de CCS2-aansluiting bij een snellaadpunt (DC) met 100 kW in ongeveer 10 minuten met 100 kilometer rijbereik opgeladen worden. Er kan ook met wisselspanning (AC) geladen worden, zowel met 1 fase tot 7,4 kW (32A) als met 3 fasen tot 11 kW (16A). De twee verschillende laadkabels zijn standaard inbegrepen. Met Toyota Oplaadservice is het mogelijk om Alfen-laadpunten thuis of op de zaak te plaatsen. Verder kan de berijder gebruikmaken van tienduizenden publieke laadpunten en snelladers in binnen- en buitenland. Deze laadservice inclusief app wordt uitgevoerd door Vattenfall InCharge.

De nieuwe Toyota PROACE Electric is vanaf nu te bestellen. De eerste leveringen beginnen komend najaar. Standaard krijgt elke Toyota PROACE 5 jaar garantie tot 200.000km. Voor extra zekerheid geeft Toyota op het batterijpakket garantie tot 15 jaar of 1 miljoen kilometer tot 75 procent van de oorspronkelijke capaciteit, mits in onderhoud bij de Toyota dealer.

