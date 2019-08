Autotest | MPV's zijn uit, SUV's zijn in. Zogenaamde "Sports Utility Vehciles" bieden vrijwel evenveel ruimte als "Mutli Purpose Vehicles", zien er een stuk spannender uit en kunnen zich als bonus ook nog eens redden in het terrein. Wanneer echter alleen de ruimte telt, dan is een MPV nog altijd de beste keuze. Misschien wel de allerruimste MPV van allemaal is de Toyota Proace Verso.

De vraag naar MPV's loopt sterk terug. Dat wil zeggen: de vraag naar compacte en middelgrote MPV's loopt sterk terug. Wanneer het gaat om zeer grote MPV's is de vraag gelijk gebleven. Dat laatste klinkt mooier dan het is: in absolute getallen werden er altijd al weinig grote MPV's verkocht. De vraag naar zulke giganten komt van taxibedrijven, hotels met eigen shuttledienst en een enkel (zeer) groot gezin.

Het was voor Toyota daarom niet de moeite waard om een geheel nieuwe MPV te ontwikkelen. En dat gold niet alleen voor Toyota, maar ook voor andere autofabrikanten. Daarom bundelden Toyota, Fiat, Peugeot, Citroën en Opel hun krachten om samen een nieuwe bestelauto te bouwen. Ieder merk geeft die bestelauto een eigen aankleding om er een "eigen" model van te maken. Bovendien is ieder merk vrij om die bestelauto aan te bieden als bedrijfswagen (gesloten laadruimte), taxi (9-zitplaatsen) of ruime gezinsauto (7, 8 of 9-zitplaatsen).

Toyota noemt het nieuwe model Proace. De Proace is een bestelwagen met gesloten laadruimte. De Proace Shuttle is een 9-persoons taxi. De Proace City is een compacte bestelbus. De Proace Verso is de hier gereden luxe gezinsauto, die naar keuze 7, 8 of 9 zitplaatsen biedt.

Ruimte

Net als de varianten met gesloten laadruimte is de Proace leverbaar in drie lengtes. De compacte versie is 461 cm lang en heeft een wielbasis van 293 cm. De medium versie heeft een grotere wielbasis van 328 cm en een totale lengte van 496 cm. De lange versie heeft dezelfde wielbasis als de medium, maar heeft dankzij een langere overhang achter de achterwielen een totale lengte van 531 cm. Het verschil tussen de laatste twee versies zit daarom alleen in de bagageruimte.

Omdat al eerder is gereden met de technisch identieke Opel Zafira Life en Citroën SpaceTourer van medium lengte, is voor de test van de Toyota gekozen voor de extra ruime versie van de Proace Verso. En als Toyota "ruim" zegt, bedoelt het ook ruim! Zelfs wanneer alle acht stoelen in gebruik zijn, resteert voldoende bagageruimte voor de koffers van acht passagiers. De bagageruimte is bereikbaar via een grote achterklep, die vanwege de omvang enige spierkracht vraagt om te openen en te sluiten. Daarom is het ook mogelijk om alleen de achterruit te openen om kleine stukken bagage te laden of te lossen. Handig!

De achterste zitrijen zijn toegankelijk via een schuifdeur, enkelvoud! Standaard is de Proace Verso slechts voorzien van één schuifdeur en dat is echt karig. Die ene schuifdeur zit aan de rechterkant en dat is handig bij in- en uitstappen vanaf de stoep. Wanneer de bestuurder echter spullen achterin heeft gezet, moet hij/zij steeds om de auto heen lopen om daar bij te kunnen. Minder handig. Kortom: de tweede schuifdeur zou standaard moeten zijn.

De ruimte op de achtste zitrijen is riant. Terwijl MPV's vaak alleen ruimte bieden aan vier volwassenen en twee kinderen, biedt de Proace Verso op alle zitplaatsen voldoende ruimte aan volwassenen. Bovendien vraagt het geen acrobatische toeren om de derde zitrij te bereiken.

De zit achter het stuurwiel verraadt onmiddellijk dat de Proace Verso geen MPV of personenauto is, maar een rasechte bus. De bestuurder zit rechtop, terwijl het stuurwiel meer voor hem/haar ligt dan staat. De voorruit is groot en staat juist wel rechtop (terwijl deze in een personenauto veel vlakker ligt). Dankzij een dubbele binnenspiegel kan de bestuurder zowel de achterpassagiers als het achteropkomende verkeer gemakkelijk in de gaten houden.

Uitrusting

Om de Proace Verso het karakter van een personenauto te geven, biedt deze veel van de luxe van een personenauto. Daarbij valt op, dat Toyota er beter in is geslaagd om deze bus een eigen karakter te geven dan de andere merken in het samenwerkingsverband. De materialen en de aankleding geven een overtuigend Toyota-gevoel. De uitrusting en de bediening verraden wél dat de Proace is ontwikkeld samen met andere fabrikanten, waarbij de Franse autobouwers duidelijk de belangrijkste inbreng hadden (knoppen, hendels, infotainment).

De hier gereden "Executive"-uitvoering is niet alleen van vele gemakken voorzien, maar biedt ook veel actieve veiligheidsfuncties. Zo klinkt een waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook, leest een camera verkeersborden, houdt de cruise-control automatisch afstand en wordt het grootlicht automatisch bediend (zonder tegenliggers te verblinden). Een achteruitrijcamera maakt het manoeuvreren met deze forse bus makkelijk. De regensensor op de testauto werkte niet goed: de ruitenwissers deden soms niets bij stevige regenval of sloegen juist op hol bij motregen.

„De hier gereden variant met 177 pk sterke dieselmotor en automaat biedt duidelijk meer comfort en verfijning dan de andere motoren“

Rijeigenschappen

Een punt waarop de Proace overduidelijk geen puur Toyota-product is: de Proace is (vooralsnog) niet leverbaar met hybride-aandrijving. Op het programma staan louter dieselmotoren. Afhankelijk van de gekozen uitvoering leveren deze 122, 150 of 177 pk. Sinds kort is ook een automatische versnellingsbak leverbaar en die is voor deze gelegenheid gereden.

Op papier is de 177 pk / 400 Nm sterke dieselmotor veel sneller dan de 150 pk / 370 Nm sterke versie. In de praktijk pakt dit heel anders uit. De 150 pk sterke dieselmotor bouwt zijn vermogen duidelijk op naar een piek en voelt daarom sterk en daadkrachtig. Er gebeurt wat! De 177 pk sterke dieselmotor daarentegen is altijd krachtig, maar heeft daarmee een minder uitgesproken karakter. Het verschil tussen de motoren zit daarom vooral in de mate van rust en verfijning, beide uiteraard in het voordeel van de 177 pk sterke versie. De automaat wordt niet bediend met een hendel, maar met een draaiknop. Dit werkt in de praktijk prima, ook wanneer deze haastig wordt bediend (een knop omdraaien gaat veel sneller dan een grote hendel overhalen). De automaat doet wat er van zo'n schakelhulp mag worden verwacht: onmerkbaar schakelen. Op een testroute met voornamelijk snelwegen kwam het testverbruik met een onbeladen auto uit op 1 op 16.6.

Weggedrag

Ondanks de naam, rijdt de Proace Verso als een busje en absoluut niet als een MPV. De besturing is indirect en het vraagt veel stuuromwentelingen om een bocht te nemen. Dat gezegd hebbende, valt wel op dat de Proace Verso een groter gevoel van vertrouwen geeft dan de stalgenoten van andere fabrikanten. Dankzij een slimme keuze in banden en velgen geeft de Toyota net even meer gevoel in het stuurwiel en is de afstand tussen bestuurder en mechaniek net iets kleiner.

In het weggedrag is geen verschil merkbaar tussen de Proace in medium lengte en de hier gereden extra lange variant. Beide zijn groot, hebben de ruimte op de weg nodig en vragen een aangepaste rijstijl. Hoogstens is het verschil tussen de diverse varianten merkbaar in de remweg, want deze gigant staat niet zomaar stil. In vergelijking met de Proace bedrijfswagen heeft de Proace Verso duidelijk betere geluidsisolatie en dat maakt het dagelijks (gezins)leven een stuk aangenamer.

Conclusie

Als alleen de allergrootste gezinsauto groot genoeg is, dan is de Toyota Proace een goede optie. Omdat de vraag naar grote MPV's nihil is, is deze bestelwagen nu ook beschikbaar als luxe gezinsauto, taxi en shuttlebus. Terwijl een moderne MPV de rijeigenschappen van een gewone personenauto benadert, rijdt de Proace Verso als een bus.

Tegelijkertijd heeft Toyota er alles aan gedaan om de Proace Verso wel de luxe en verfijning van een MPV of personenauto te geven. De uitrusting is modern en ondanks het feit dat de Proace is ontwikkeld in samenwerking met andere merken, geeft de Proace een duidelijk Toyota-gevoel. De hier gereden variant met 177 pk sterke dieselmotor en automaat biedt duidelijk meer comfort en verfijning dan de andere motoren.