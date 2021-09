Toyota maakt prijzen Proace City Electric bekend

24 september 2021 | Toyota toonde in mei van dit jaar de nieuwe Proace City Electric, een lichte bedrijfswagen met batterij-elektrische aandrijving. Nu maakt Toyota bekend dat de prijzen van de emissievrije bestelwagen beginnen bij 25.995 euro, excl. BTW en subsidies. De Proace City Electric is een aanvulling op de al langer bestaande Proace Electric bedrijfswagenfamilie.

Voor de vanafprijs van 25.995 euro excl. BTW levert Toyota een Proace City Electric Van in de standaardlengte, voorzien van een batterij (lithium-ion) van 50 kWh. Behalve deze Proace City met een laadinhoud van 3,3 m3 is er vooreen meerprijs van 1.000 euro excl. btw ook een Long-versie met een laadinhoud van 3,9 m3. De prijs is nog exclusief subsidies die er vanuit de landelijke overheid en diverse gemeentes bestaan. De ondernemer kan daarbij gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA, 28 procent) en de milieu-investeringsaftrek (MIA, 36 procent).

De Proace City Electric 50 kWh is als nieuwste compacte batterij-elektrische bedrijfswagen bruikbaar met een actieradius tot 280 kilometer (WLTP). Dankzij de regeneratieve eigenschappen en diverse rijstanden is een grotere afstand haalbaar in de stad. Het laadvermogen van de Proace City Electric bedraagt 800 kg, ongeacht de lengte. Het trekken van een aanhanger is mogelijk tot een gewicht van 750 kg, vrijwel vergelijkbaar met conventionele benzine- en dieselmotoren.

Voor een bruikbaarheid is het snel opladen van een batterij-elektrische bedrijfswagen cruciaal. Via wisselspanning (AC) kan dit zowel met 1 fase tot 32A (7,4kW) als met 3 fasen tot 16A (11,1kW). De Mode 3 laadkabel is standaard inbegrepen. Snelladen (DC) kan via de CCS2-aansluiting tot een piekvermogen van 100 kW. In ongeveer tien minuten kan er 100 kilometer rijbereik bijgeladen worden bij de duizenden snelladers in binnen- en buitenland.

De Toyota Proace City Electric wordt aangeboden onder het label Toyota Professional . Standaard is een garantie van vijf jaar of 200.000 kilometer (welke het eerste bereikt wordt). Op de tractiebatterij vult Toyota dit aan met 15 jaar of 1.000.000 kilometer (tot 70 procent van de oorspronkelijke capaciteit) wanneer de auto in onderhoud is bij een Toyota dealer.

Ondernemers die een Proace City Electric aanschaffen, profiteren van Toyota Oplaadservice waarmee onder andere bij thuis laden een zakelijke stroomverrekening mogelijk is, evenals laden op de zaak en laden onderweg in binnen- enbuitenland. Dit kan snel en eenvoudig worden geregeld via ййn vast aanspreekpunt bij de Toyota dealer.

De nieuwe Toyota Proace City Electric is vanaf medio november 2021 leverbaar, maar kan nu al worden besteld bij een van de landelijke Toyota dealers.

