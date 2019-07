Toyota Prius PHEV verbeterd voor modeljaar 2020

19 juli 2019 | Toyota heeft de Prius Plug-in Hybrid verbeterd voor modeljaar 2020. De grootste wijziging betreft de achterbank. Die biedt voortaan een plaats aan drie personen; voorheen waren dit er twee. Verder is de stoffen stoelbekleding nieuw en is de geƫlektrificeerde 5-deurs hatchback stiller geworden door het gebruik van extra isolatiemateriaal. De prijzen van de vernieuwde Prius Plug-in Hybrid beginnen bij 38.995 euro.

Het interieur van de vernieuwde Toyota Prius Plug-in Hybrid is uitgevoerd zwart. En wie de Executive-uitvoering kiest (vanaf 40.895 euro) beschikt over een completere uitrusting dan voorheen met onder meer een Panoramic View Monitor. Die laat op een display een 360 graden/3D-weergave van de auto zien. Het exterieur van de Prius Plug-in Hybrid is ongewijzigd gebleven.

De Prius Plug-in Hybrid combineert de voordelen van de reguliere Prius met een volledig elektrische actieradius van 50 kilometer/ In twee uur laadt de batterij weer op met de standaard bijgeleverde Mennekes laadkabel (type 2). Als de batterij leeg is, springt de 1,8-liter hybridemotor bij. Het theoretische brandstofverbruik komt uit op 1,3 l/100 km.

Optioneel is de Prius Plug-in Hybrid uit te rusten met zonnepanelen op het dak. De Prius Plug-in Hybrid slaat de energie op en gebruikt deze voor stroomverbruikers tijdens het rijden of om de batterij op te laden als de auto geparkeerd staat. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het Solar Roof de volledige elektrische actieradius met zo'n vijf kilometer per dag verlengen. De eigenaar kan 100% duurzaam rijden dankzij een samenwerking van Toyota met OpdeZon, een bedrijf dat gespecialiseerd is in rijden op zonne-energie. OpdeZon monteert zonnepanelen op het dak van de woning van de eigenaar, goed voor zo'n 2.000 kWh per jaar. Hiermee kan jaarlijks 8.000 tot 12.000 kilometer 100% duurzaam gereden worden.

Tot de standaarduitrusting van de Prius Plug-in Hybrid behoren onder meer Matrix LED koplampen, Climate Control met gescheiden zones, een navigatiesysteem, een parkeerhulpcamera achter, digitale radio (DAB+), een USB-aansluiting en Bluetooth. De Executive voegt hier onder andere een Head-up Display, JBL Premium audio met 10 speakers, een draadloze oplader voor smartphones en een Panoramic View Monitor aan toe.

De prijzen van de vernieuwde Toyota Prius Plug-in Hybrid beginnen bij 38.995 euro. Er is keuze uit twee nieuwe carrosseriekleuren, namelijk Emotional Red Premium en Attitude Black Metallic. De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid is leverbaar vanaf augustus 2019.