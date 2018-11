Toyota prius ondergaat facelift 2019

28 november 2018 | Toyota onthult op de komende Los Angeles Auto Show de vernieuwde Toyota Prius. De vormgeving is vernieuwd met onder meer nieuwe koplampen met bi-beam LED-technologie en nieuwe achterlichten die de breedte van de auto accentueren. Het interieur is door nieuwe materialen stijlvoller dan voorheen.

De Toyota Prius voor modeljaar 2019 ziet er dynamischer uit dan voorheen. De nieuwe en scherp gelijnde koplampen geven meer licht en benadrukken de breedte van de voorzijde. De achterlichten zijn tevens gewijzigd. Samen met de nieuwe trapeziumvormige kentekenuitsparing versterken ze de breedte aan de achterzijde. De meer sportieve uitstraling past bij het dynamische rijkarakter van de Prius dat vooral te danken is aan het modulaire voertuigplatform Toyota New Global Architecture (TNGA) met een extra laag zwaartepunt. Toyota introduceert twee nieuwe carrosseriekleuren: Emotional Red en Aqua Breeze Blue.

In het interieur van de Toyota Prius verandert de indeling op de middenconsole en van het instrumentenpaneel. De nieuwe stoffen afwerking zorgt voor een interieur dat luxer aandoet dan voorheen. De Wireless Charger voor smartphones is groter om ook ruimte te kunnen bieden aan grotere mobiele telefoons. Het vernieuwde Head-up Display toont voortaan ook navigatieaanwijzingen. Verder werkt het multimediasysteem Toyota Touch 2 sneller en reageert het voortaan ook op in- en uitzoomen met de duim en wijsvinger.

De gefacelifte Toyota Prius maakt zijn Europese debuut op 18 januari 2019 tijdens de Brussel Motor Show.