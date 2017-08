Michael Zitter wint Yaris Energy Challenge

26 augustus 2017 | Met de nieuwe Toyota Yaris Hybrid kan in extreme gevallen 66 procent van de tijd volledig elektrisch worden gereden, zónder de auto zelf te hoeven opladen. Dat heeft Michael Zitter uit Oss bewezen na afloop van de grote finale van de Toyota Yaris Energy Challenge. Hiermee is hij de 'Zuinigste Yaris-rijder van Nederland' en won hij een nieuwe Yaris Hybrid Bi-Tone Automaat. Zijn score is beter dan de 50 procent die Toyota zelf voor de Yaris Hybrid opgeeft.

De finale van de Toyota Yaris Energy Challenge vond zaterdag 26 augustus 2017 plaats op en rond Circuit Lelystad. Alle 100 genodigden hadden in de weken ervoor meegedaan aan de Yaris Energy Challenge door een proefrit te maken in de nieuwe Yaris Hybrid. Per Toyota dealer werd bepaald wie zo lang mogelijk elektrisch had gereden. Deze mensen werden uitgenodigd voor de finaledag waarop ze streden om de eervolle titel 'De zuinigste Yaris-rijder van Nederland.'

De finale van de Yaris Challenge werd nauwkeurig gevolgd door medewerkers van Toyota Nederland. Uiteraard legden de finalisten dezelfde route af. Bij vertrek beschikte iedereen bovendien over dezelfde hoeveelheid acculading. Verder werd rekening gehouden met het gewicht van degene die achter het stuur zat en zelfs met de hoeveelheid benzine in de brandstoftank. Ballast in de vorm van zakjes gevuld met water of zand zorgde ervoor dat elke Yaris Hybrid bij vertrek exact hetzelfde woog.

"Heel onwerkelijk", reageert Michael Zitter kort nadat bekend is geworden dat hij een Toyota Hybrid Bi-Tone in de kleur Hydro Blue metallic met zwart dak gewonnen heeft. "Ik dacht ik doe voor de lol mee en ik zie wel waar het schip strandt. En om dan een nieuwe auto te winnen, is heel onwerkelijk. En nog wel in mijn lievelingskleur blauw! Verder heb ik niet heel bewust zuinig gereden, maar eigenlijk zoals ik altijd rijd, heel normaal."