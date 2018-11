Toyota toont nieuwe Corolla sedan

16 november 2018 | Na de Toyota Corolla Hatchback op de Autosalon van Geneve en de Touring Sports op de Autosalon van Parijs, beleeft nu de Sedan als derde modelvariant zijn werelddebuut. De onthulling voltrok zich op Auto Guangzhou (16 t/m 25 november 2018) in China. De nieuwe Corolla Sedan borduurt voort op het design van de twaalfde generatie van de Corolla. De Sedan heeft hetzelfde brede en lage voorkomen als de andere modelvarianten als uitvloeisel van het nieuwe TNGA-platform. Tegelijkertijd is de Corolla Sedan een op zichzelf staande modelversie binnen de Corolla familie.

De voorkant valt op door de dynamische grille met een driedimensionaal ontwerp, geflankeerd door scherp gestileerde koplampen en krachtig ogende zijschermen; het gezicht voor alle nieuwe Corolla modellen. De lijnen van het front zijn doorgetrokken in de flanken van de auto. De achterkant van de Corolla Sedan is geheel in lijn met de voorkant door zijn bumper en kofferbakklep. De unieke achterlichten, specifiek voor de Sedan, worden door een chromen sierlijst met elkaar verbonden. LED-verlichting voor en achter met een heel eigen verlichtingssignatuur maakt de Corolla Sedan herkenbaar.

De Corolla Sedan heeft een wielbasis van 2.700 millimeter, identiek aan die van de Touring Sports. Dat resulteert in meer beenruimte en comfort voor de passagiers achterin. Draadloos telefoon opladen, een 8-inch multimedia touchscreen, een 7-inch informatiedisplay en het optionele head-up display zijn leverbaar.

De 1.8-liter hybride elektrische-aandrijflijn produceert 90 kW (122 pk). De zelfladende EV-technologie maakt opladen via een stekker niet nodig. De Corolla Sedan heeft een verbruik van 3.4 l/100 km (WLTP 4.3 l/100 km) en een CO2-uitstoot van 77 g/km (WLTP 98 g/km). Tijdens dagelijks gebruik is het theoretisch mogelijk om vijftig procent van de tijd elektrisch te rijden.

Alle TNGA-gebaseerde modellen beschikken over de nieuwste actieve en passieve veiligheidssystemen. De Corolla Sedan vormt hierop geen uitzondering met zijn Toyota Safety Sense-technologieën. Het nieuwe Toyota Safety Sense actieve veiligheidssysteem bestaat uit een Pre-Collision System (PCS) met dag en nacht voertuigherkenning en overdag fietsherkenning. Daarnaast bevat Toyota Safety Sense Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Alert (LDA) met stuurassistentie, Road Sign Assist (RSA) en Automatic High Beam (AHB). Lane Trace Assist is nieuw. Dit systeem, dat ook aanwezig is op de Hatchback en Touring Sports, assisteert de bestuurder via kleine stuurbewegingen om de auto tussen de lijnen op de rijbaan te laten rijden. Het systeem werkt ook in flauwe bochten op de snelweg.

De nieuwe Corolla wordt gebouwd in de Toyota fabriek in Turkije. De Europese Corolla Hatchback, Touring Sports en de nu onthulde Sedan staan alle drie vanaf 23 maart 2019 bij de Toyota dealer.