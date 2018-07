Toyota Supra komt terug

9 juli 2018 | Toyota laat op het Goodwood Festival of Speed een prototype van de nieuwe Toyota Supra zien. Het concept van de toekomstige Toyota sportauto met legendarische naam maakt hier zijn werelddebuut. Het prototype komt bovendien in actie op de beroemde Goodwood HillClimb van het evenement dat dit jaar van 12 tot en met 15 juli gehouden wordt en jaarlijks duizenden bezoekers trekt.

Het prototype van de Toyota Supra wordt bestuurd door twee Toyota medewerkers die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe Supra: Chief Engineer Tetsuya Tada, die de algehele verantwoordelijkheid voor het project draagt, en coureur Herwig Daenens.

In navolging van de aankondiging in maart 2018 op de Autosalon van Genève, bevestigt Toyota nu dat de nieuwe Toyota Supra trouw blijft aan zijn erfgoed van een pure sportauto met een voorin geplaatste zescilinder in lijn en achterwielaandrijving. Het prototype is uitgevoerd in de kleuren van Toyota GAZOO Racing (zwart, rood en wit). Hij komt op alle dagen van het festival in actie.

Bezoekers kunnen op Goodwood ook de Toyota GR Supra Racing Concept zien, de sportauto die in maart 2018 op de Autosalon van Genève werd onthuld en daar de terugkeer van de naam Supra vierde. Met dit spectaculaire concept onderzoekt Toyota de mogelijkheden van een high-performance sportauto met geavanceerde lichtgewicht materialen, een verlaagd onderstel, racewielen en een interieur dat voldoet aan race-standaarden.