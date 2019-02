Toyota Proace krijgt automaat

1 februari 2019 | Toyota voorziet de PROACE 122 pk van een automatische versnellingsbak Tot dusverre was uitsluitend de high performance 2.0 D-4D versie met 130 kW / 177 pk voorzien van een automatische transmissie. Nu introduceert Toyota ook een 8-traps automatische transmissie voor de 2.0 D-4D motor met 90 kW/122 pk.

Transmissiefabrikant Aisin levert de nieuwe 8-traps automatische transmissie voor de PROACE met 130 kW / 177 pk. Nu Toyota ook de 2.0 D-4D motor met 90 kW/122 pk koppelt aan deze Aisin 8-traps automatische transmissie, is de PROACE zuiniger en schoner en daarom scherper geprijsd.

Per 1 februari start de verkoop van de PROACE Dubbele Cabine in Dynamic uitvoering met de nieuwe aandrijflijn. Medio maart zijn de eerste exemplaren beschikbaar. Ten opzichte van de 1,5-liter motor met 88 kW/120 pk en handgeschakelde versnellingsbak is de meerprijs 2.450 euro excl. BTW en BPM. De CO2-uitstoot is met 149 g/km relatief laag, evenals het gecombineerde verbruik van 5,7 l/100 km.

Vrijwel direct na de productiestart van de PROACE Dubbele Cabine Dynamic met de nieuwe aandrijflijn komt deze ook beschikbaar voor de PROACE SHUTTLE 9-persoonsbussen. In Medium- en Long-uitvoering is dat dé droomauto van elke contractvervoerder en taxiondernemer. Later dit jaar komt de nieuwe aandrijflijn ook beschikbaar voor de PROACE Compact (CDV) en de PROACE Worker en Long Worker (MDV), de gesloten bestelvarianten, in vrijwel alle uitvoeringen.