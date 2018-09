Toyota onthult Corolla Touring Sports

4 september 2018 | Na de wereldpremière van de hatchback in maart jl. op de Autosalon van Genève 2018 maakt de nieuwe Toyota Corolla Touring Sports zijn debuut op de komende Autosalon van Parijs (4-14 oktober 2018). De geheel nieuwe Corolla kenmerkt zich door een krachtig ontwerp waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de slanke, verfijnde Touring Sports, de sportieve hatchback en de sedan. Met keuze uit twee nieuwe hybride-aandrijflijnen bekleedt de Corolla Touring Sports een unieke positie in zijn klasse.

De nieuwe Toyota Corolla Touring Sports is in Europa ontworpen. Dankzij de toepassing van het zogenaamde "TNGA"-platform kon de Touring Sports worden ontwikkeld als een op zichzelf staand model in plaats van 'slechts' een variant van de Corolla Hatchback. Het silhouet wordt versterkt door de brede wielkasten, om de wielen verder naar buiten te kunnen plaatsen, waardoor de Corolla visueel versterkt wordt. De achterzijde valt op door de brede schouders, ver uit elkaar geplaatste LED-achterlichtunits en een licht aflopende achterruit. Uniek in deze klasse is de mogelijkheid van een bi-tone exterieurkleur, waarbij de uitstraling van de Corolla Touring Sports wordt benadrukt door de zwarte afwerking van het dak, de dakrails, de buitenspiegelkappen en de onderste grille.

De nieuwe Corolla wordt binnenin gekenmerkt door hoogwaardige techniek en luxe comfortvoorzieningen die afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel zijn. Denk aan een premium head-up display, het JBL GreenEdge Premium Sound System, een draadloze telefoonlader en het Toyota Touch Multimedia System.

Een belangrijk voordeel van het nieuwe TNGA-platform is de lagere heuppositie in de voorstoel, wat gepaard gaat met een lager zwaartepunt van de auto en een verbeterde rijpositie voor de bestuurder. Mede dankzij de lange wielbasis van 2.700 mm behoort de beenruimte achterin de Corolla Touring Sports tot de ruimste in zijn klasse. De wielbasis is zelfs gelijk aan die van de uitgaande Toyota Avensis. De bagageruimte heeft 598 liter inhoud (VDA).

Behalve de 1,2-liter turbomotor met 85 kW/116 pk is er keuze uit de vernieuwde 1.8 Hybrid met 90 kW/122 pk en de volledig nieuwe, krachtige 2.0 Hybrid met 132 kW/180 pk. De nieuwe Toyota Corolla Sedan komt alleen als 1.8 Hybrid naar Nederland.

De nieuwe Toyota Corolla maakt gebruik van beproefde MacPherson-voorwielophanging met veerpoten, een geheel nieuwe multi-link achterwielophanging en nieuwe kleptechnologie in de schokdempers. Het TNGA-platform belooft een verbeterde wendbaarheid en stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt door de lagere plaatsing van de motor en de gunstige plaatsing van de hybridebatterij onder de achterbank.