Toyota maakt prijzen nieuwe RAV4 bekend

28 november 2018 | Begin 2019 komt de nieuwe Toyota RAV4 op de markt, de vijfde generatie van de middelgrote SUV. Het nieuwe model onderscheidt zich door een stoer design, veel binnenruimte, een hoog veiligheidsniveau en hybride-aandrijving. De prijzen van de RAV4 2.0 benzine 2WD (129 kW / 175 pk) starten bij 34.995 euro en voor de RAV4 2.5 Hybrid Electric 2WD (160 kW / 218 pk) bij 39.995 euro.

Toyota breekt met de trend waarbij SUV's steeds vaker lijken op MPV's. De nieuwe Toyota RAV4 is een rasechte SUV met een stoere, hoekige vormgeving. De scherpe lijnvoering en wielkastverbreders zorgen voor een krachtige verschijning. Een langere wielbasis komt de binnenruimte ten goede, waarbij de overhang voor en achter kort is. Ook de breedte in het interieur is gegroeid. De bagageruimte is de diepste in het segment (1.015 mm). De nieuwe Toyota RAV4 is gebouwd op het TNGA/K-platform dat voor een laag zwaartepunt zorgt en een hoge carrosseriestijfheid.

De RAV4 wordt leverbaar met de volledig nieuwe sterke 2,0-liter VVT-iE benzinemotor, (129 kW / 175 pk) met een maximaal trekgewicht van 2.000 kg in combinatie met voorwielaandrijving (2WD) en een handgeschakelde transmissie. Daarnaast is er ook een versie met automatische transmissie (CVT) leverbaar met 1.500 kg trekgewicht. De RAV4 2.5 VVT-i Hybrid 2WD (160 kW / 218 pk) is standaard voorzien van een automaat en ook leverbaar met vierwielaandrijving (AWD). De hybrideversie met AWD heeft een maximaal trekgewicht van 1.650 kg, de 2WD-variant mag maximaal 800 kg trekken.

De RAV4 2019 heeft onder meer een semi-digitaal dashboard met een 7-inch TFT-scherm in het instrumentencluster en een Smart Rear View Mirror. Deze digitale binnenspiegel heeft de mogelijkheid om te wisselen naar camerabeeld als het zicht naar achteren geblokkeerd is.

Standaard is Toyota Safety Sense 2 aanwezig op alle uitvoeringen van de nieuwe RAV4. Het verhoogt de veiligheid en het comfort en omvat:

Intelligent Adaptive Cruise control

Pre-Collision System met fietsers (dag) en voetgangers (dag+nacht) detectie

Automatic High Beam

Road Sign Assist

Lane Departure Alert

Lane Keep Assist

Lane Trace Assist

Vermoeidheidsherkenning

De nieuwe Toyota RAV4 2WD staat vanaf 19 januari 2019 in de Nederlandse showrooms en de RAV4 AWD vanaf mei 2019.