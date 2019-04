Toyota Proace City

Toyota introduceert Proace City

18 april 2019 | Toyota introduceert een nieuwe compacte lichte bedrijfswagen. De PROACE CITY is leverbaar met de keuze uit twee lengtematen. Het laadvolume bedraagt 3,3 danwel 3,9 m3. In beide gevallen is de PROACE CITY geschikt voor in ieder geval twee Europallets. Toyota brengt de PROACE CITY ook als personenversie op de markt, met vijf of zeven zitplaatsen. De nieuwe Toyota PROACE CITY maakt zijn werelddebuut op 30 april 2019 op The Commercial Vehicle Show in Birmingham; de Nederlandse verkoop start komend najaar. De prijzen maakt Toyota later bekend.