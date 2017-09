Toyota introduceert nieuwe Land Cruiser

12 september 2017 | Toyota introduceert op de IAA Frankfurt Motor Show 2017 trots de nieuwe generatie Land Cruiser. De 65-jarige geschiedenis van Toyota's avontuurlijke 4x4-icoon is als uitgangspunt gebruikt. Ook de nieuwe Land Cruiser komt beschikbaar als 3-deursvariant of 5-deurs. Deze laatste is ook leverbaar met een derde zitrij die, afhankelijk van de uitvoering, handbediend of elektrisch in de vloer kan wegzakken. De nieuwe Land Cruiser is leverbaar vanaf 15 november 2017 voor prijzen vanaf 69.575 euro rijklaar inclusief BTW en BPM. Voor bedrijfsmatig gebruik starten de prijzen bij 31.895 euro, exclusief BTW en BPM met een grijs kenteken.

De Land Cruiser behoudt zijn onderscheidende grille. Die heeft verticale, brede spijlen met chroomkleurige accenten. In de nieuwe koplampclusters bevinden zich alle verlichtingsfuncties. Door het nieuwe ontwerp van de motorkap met een diepe uitholling, is het zicht recht naar voren en naar beneden fors verbeterd. Iets wat vooral in zwaar terrein voordelen oplevert. De voorschermen zijn verhoogd als oriëntatiepunt voor de bestuurder tijdens het manoeuvreren in bijvoorbeeld onoverzichtelijk terrein of stedelijke gebieden. Waar ook ter wereld, de Land Cruiser voelt zich er thuis en geeft de bestuurder het absolute 'king of the road'-gevoel. Je komt er overal mee én weer thuis.

De Land Cruiser kreeg een nieuw interieur. Het instrumentarium is voorzien van een 4,2-inch TFT-kleurendisplay voor de weergave van belangrijke rijgegevens zoals de mate van rijdersassistentie en navigatie. Het nieuwe multimedia-systeem met 8-inch touchscreen is iets lager gepositioneerd met een betere afleesbaarheid tot gevolg. Er zijn 3 kleurstellingen voor het nieuwe interieur te kiezen. Elke interieurvariant kent zijn eigen unieke sfeer. Of er nu gekozen wordt voor zwart met donker hout-look accenten, het Ivory beige interieur met lichte hout-look accenten of het Brown Redwood interieur. Ook kan er gekozen worden voor een 5- of 7-persoons interieur.

Ook deze Land Cruiser blijft gebouwd worden op een ladderchassis. Hierbij wordt de carrosserie op het chassis geplaatst. Dit garandeert een maximale bodemvrijheid en wielspeling in het terrein maar ook een trekvermogen tot 3.500 kg. Diverse hulpsystemen laten de Land Cruiser desgewenst automatisch stijgen en dalen. Op de achteras is een sperdifferentieel leverbaar óf standaard aanwezig. De Multi-Terrein monitor biedt zicht volledig rondom de Land Cruiser en ook bij de voorwielen.

De nieuwe Land Cruiser is leverbaar met een 2,8-liter D-4D (2.755 cc) DOHC-viercilinder dieselmotor. De 16-kleppenmotor levert een vermogen van 130 kW / 177 pk bij 3.400 toeren per minuut en is gekoppeld aan een handbediende 6-bak of 6-trapsautomaat. Het maximumkoppel bedraagt 420 Nm bij 1.400-2.600 toeren per minuut (automaat: 450 Nm bij 1.600-2.400 toeren per minuut). Vanaf 1.200 toeren per minuut is een koppel van 370 Nm beschikbaar. De Land Cruiser 2.8 D-4D accelereert in 12,1 seconden (automaat: 12,7 seconden) vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid bedraagt 175 km/uur. Het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bedragen achtereenvolgens 7,4 l/100 km en 194 gr/km (5-deurs handbediend en automaat).

De nieuwe Land Cruiser is veelal standaard voorzien van Toyota Safety Sense, een pakket actieve veiligheidssystemen dat een aanrijding helpt voorkomen dan wel de gevolgen ervan vermindert. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zowel een camera als een millimeter-golfradar. Toyota Safety Sense bestaat uit de systemen Pre-Collision System met voetgangersdetectie, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert en Automatic High Beam. Andere rijassistentiesystemen zijn Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert en een bandenspanningswaarschuwingssysteem.

De lengte van de Land Cruiser is met 60 millimeter toegenomen tot 4,840 millimeter (4.565 millimeter voor de 3-deursversie). De minimale bodemvrijheid is 215 millimeter (3-deursversie: 205 millimeter). De vrijloophoek vóór, vrijloophoek achter en overklimhoek bedragen achtereenvolgens 31, 25 en 22 millimeter. Cijfers die de ongekende terreincapaciteiten van de Land Cruiser onderbouwen. De 4x4 SUV staat op nieuwe 17- of 19-inch lichtmetalen wielen. De koper kan kiezen uit tien carrosseriekleuren, waaronder het nieuwe Midnight Emerald Blue, Vintage Brown en Avant-Garde Bronze metallic.