Toyota introduceert vijfde generatie RAV4

28 maart 2018 | Toyota onthult op de New York International Auto Show 2018 de nieuwe, vijfde generatie RAV4. Voor het eerst staat de RAV4 op het modulaire Toyota New Global Architecture-platform (TNGA) met extra laag zwaartepunt. De nieuwe RAV4 blijft trouw aan zijn erfgoed als pionier van het SUV-segment en maakt tegelijkertijd grote stappen op het gebied van aandrijflijnen, rijeigenschappen, veiligheid en algehele kwaliteit.

De nieuwe Toyota RAV4 straalt plezier uit. Zijn krachtige styling benadrukt het stoere karakter van 's werelds meest verkochte SUV. Hij is breder en kent een grotere bodemvrijheid dan zijn voorganger.

Een van de kwaliteiten van de RAV4 is dat hij gemakkelijk manoeuvreerbaar is. Met een lengte van 4,600 mm is de SUV slechts iets langer dan de huidige generatie. De wielbasis is 30 mm langer terwijl de overhang vóór en achter juist korter zijn. Dit heeft geresulteerd in comfortabeler en ruimer interieur. Ook de bagageruimte nam toe. Voor extra flexibiliteit is de RAV4 uitgerust met neerklapbare stoelen achter, een dubbele laadvloer en bagagenetten. De breedte nam met 10 mm toe tot 1,855 mm.

Toyota levert de nieuwe RAV4 met keus uit twee TNGA-aandrijflijnen, beide krachtiger en efficiënter dan die van de huidige generatie. Een nieuwe hybride versie met 2,5-liter benzinemotor combineert een laag verbruik en een bescheiden CO2-uitstoot met meer kracht en een snellere respons. De RAV4 2018 is ook leverbaar met een nieuwe 2.0 benzinemotor, zowel handgeschakeld als automaat.

Toyota heeft de rijeigenschappen van de RAV4 aangescherpt en vooral verbeteringen doorgevoerd in het All Wheel Drive-systeem waarmee de RAV4 leverbaar is. Toyota heeft voor de hybride versie een volledig nieuwe elektromotor ontwikkeld die gebruik maakt van de kracht van het hybride systeem om ervoor te zorgen dat de tweede elektromotor de achterwielen aandrijft. Dit heeft geresulteerd in meer koppel en minder energieverlies en draagt bij aan een lager verbruik en grip onder verschillende omstandigheden. Het nieuwe mechanische All Wheel Drive-systeem van de RAV4 met 2,0-liter benzinemotor is geavanceerder geworden.

Het nieuwe, extra stijve TNGA-platform met laag zwaartepunt en een optimale gewichtsverdeling draagt bij aan de verbeterde rijeigenschappen van de RAV4.