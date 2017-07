Toyota Yaris GRMN

Toyota maakt specificaties Yaris GRMN bekend

17 juli 2017 | Toyota introduceert voor de eerste keer in Europa een GRMN-versie van een Toyota model, namelijk de Yaris. In Japan is de toevoeging GRMN synoniem aan Toyota modellen met de hoogste prestaties in een gelimiteerde oplage. De Toyota Yaris GRMN is de snelle versie van de pas geïntroduceerde, vernieuwde generatie Yaris. De Yaris GRMN is uitgevoerd in de Toyota GAZOO Racing-kleuren en beschikt over een vermogen van 156 kW (212 pk) bij 6.800 toeren per minuut.

De Yaris GRMN ("GAZOO Racing Masters of Nürburgring") levert een maximumkoppel van 249 Nm bij 5.000 toeren per minuut. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 230 km/uur. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/uur verloopt in 6,3 - 6,5 sec. Toyota voorziet de snelste productie-Yaris van het moment van een nieuw gemodificeerde 1,8-liter (1.798 cc) viercilinder VVT-iE benzinemotor die is uitgerust met een supercharger van Magnusson Eaton. De Yaris GRMN ligt 24 millimeter lager bij de weg dan de reguliere versies. De sportieve 3-deurs hatchback staat op 17-inch lichtmetalen velgen van BBS, bekend uit de autosport, met extra brede banden (205/45R17, Bridgestone Potenza) en is uitgerust met geventileerde remschijven aan de voorkant. De carrosserie is voorzien van een striping, uitgevoerd in de kleuren van Toyota GAZOO Racing, het raceteam van Toyota. Speciale sportstoelen, aluminium sportpedalen, een sportstuur, diffuser achter, centraal geplaatste uitlaatpijp en grote dakspoiler benadrukken het ultra-sportieve karakter. De speciale schokbrekers komen van het Duitse SACHS Performance. Het leeggewicht bedraagt 1.135 kg waarmee de Yaris een pk-gewichtsverhouding heeft van 5,35 kg/pk. De nieuwe Toyota Yaris GRMN is beperkt leverbaar voor de consumentenprijs van € 46.490,- (inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken). De Yaris GRMN kan via de website van Toyota gereserveerd worden. Degenen die zich hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief krijgen 24 uur eerder exclusieve toegang tot het reserveringssysteem. Voor hen gaat het reserveringssysteem al op 26 juli om 18:00 uur open.