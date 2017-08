Toyota C-HR

Toyota C-HR nu als Black Edition

21 augustus 2017 | Toyota introduceert een nieuwe gelimiteerde uitvoering van de C-HR, namelijk de Black Edition. De extra complete uitrusting omvat extra's zoals matzwarte 18-inch lichtmetalen velgen, zwart-grijze lederen bekleding, JBL Premium audio en het multimediasysteem Toyota Touch met Go Plus navigatie. De Toyota C-HR Black Edition is leverbaar als Hybrid. De prijzen beginnen bij 34.495 euro. Het voordeel is 1.690 euro. Bovendien ontvangt de nieuwe eigenaar een JBL Playlist cadeau t.w.v. 179 euro die in het zwart is uitgevoerd.