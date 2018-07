Nieuwe dieselmotoren voor Toyota PROACE

5 juli 2018 | Toyota introduceert twee nieuwe 1.5 D-4D dieselmotoren voor de ProAce bedrijfswagen. Toyota voert bovendien wijzigingen door aan de bestaande 2.0 D-4D dieselmotoren. Deze motoren voldoen aan de nieuwe Euro 6.2 emissienorm. Daarnaast introduceert Toyota de ProAce Navigator, met een extra rijke uitrusting.

Toyota vervangt de huidige 1.6 D-4D met 70 kW/95 pk voor een nieuwe 1.5 D-4D met 75 kW/102 pk. Dit vermogen is bij 3.500 tpm beschikbaar (was 3.750 tpm). Het maximale koppel stijgt van 210 naar 270 Nm bij 1.600 - 2.250 tpm. Toyota koppelt deze motor aan een nieuwe 6-versnellingsbak. Het gecombineerde verbruik daalt hierdoor met 0,4 l/100 km naar 5,2 l/100 km. De CO2-uitstoot daalt van 148 gr/km volgens de NEDC norm naar 137 gr/km volgens de meer realistische WLTP norm

Toyota vervangt de 1.6 D-4D met 85 kW/115 pk door een nieuwe 1.5 D-4D met 88 kW/120 pk bij 3.500 tpm. Het maximale koppel is 300 Nm en beschikbaar tussen 1.750 en 2.000 tpm. Deze motor is eveneens gekoppeld aan de nieuwe handgeschakelde 6-versnellingsbak en heeft een stop/startsysteem. Het gecombineerde verbruik daalt eveneens met 0,4 l/100 km en bedraagt nu 4,8 l/100 km. De CO2-uitstoot (NEDC norm) was 137gr/km en is nu met 127 gr/km (WLTP norm) lager.

Toyota heeft de 2.0 D-4D dieselmotoren aangepast zodat ze voldoen aan de nieuwe Euro 6.2 emissienorm. De 2.0 D-4D met 130 kW/177 pk en een maximaal koppel van 400 Nm bij 2.000 tpm is geoptimaliseerd. De 6-traps automatische transmissie is vervangen door een 8-traps exemplaar dat ontwikkeld is door Aisin. Voor meer souplesse en comfort kan de bestuurder sequentieel schakelen met schakelpeddels.

Door de lagere CO2-uitstoot zijn zowel de PROACE SHUTTLE als de PROACE VERSO voortaan leverbaar vanaf 40.490 euro, inclusief BTW en BPM (1.5 D-4D met 75 kW/102 pk), een prijsverlaging van 1.560 euro. De versie met 88 kW/120 pk is 1.700 euro lager geprijsd.

Voor de diverse PROACE bedrijfswagens en PROACE SHUTTLE personenbussen is een nieuwe uitvoering beschikbaar, Navigator. De standaarduitrusting omvat een 7-inch Pro-Touch navigatiesysteem en parkeersensoren achter. De Navigator-uitvoeringen zijn per direct te bestellen bij de Toyota dealer. De nieuwe motoren zijn per direct beschikbaar voor de PROACE Dubbele Cabine, PROACE SHUTTLE en PROACE VERSO personenbussen. De eerste exemplaren zijn medio juli in Nederland. De overige varianten volgen later.

Toyota levert de PROACE met minimaal 3 jaar of 100.000 km Toyota garantie. Verder profiteert de eigenaar van de Full Service van Toyota, inclusief een vaste contactpersoon bij de Toyota dealer. Hij of zij kan de PROACE compleet aangepast of ingericht leveren waarbij de uitgebreide garantie behouden blijft. Bijvoorbeeld een PROACE SHUTTLE die compleet aangepast is voor de taxibranche, inclusief RDW-keuring.