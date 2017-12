5 EuroNCAP sterren voor Toyota Yaris

13 december 2017 | De dit jaar gelanceerde vernieuwde Toyota Yaris heeft de maximumscore van vijf sterren behaald voor de veiligheid. Dat gebeurde in de laatste Euro NCAP-crashtest van 2017. Dit resultaat bewijst Toyota's toewijding aan de veiligheid die de auto's van het merk bieden.

Elke uitvoering van de vernieuwde Toyota Yaris is uitgerust met systemen die helpen om een ongeval te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, mocht er toch een ongeval plaatsvinden. Toyota Safety Sense omvat Automatic High Beam (automatische schakeling van groot- en dimlicht) evenals Lane Departure Alert en Pre-Collision System. Vanaf de uitvoering "Aspiration" is de Yaris ook voorzien van Road Sign Assist (RSA, verkeersbordherkenning).

De Toyota Yaris is ook voorzien van een reeks extra functies die zijn ontwikkeld om de veiligheid van de inzittenden te vergroten. De veiligheidsgordels achterin zijn voorzien van spankrachtbegrenzers en gordelspanners. De hoofdsteunen zijn opnieuw ontworpen om een betere bescherming tegen whiplash te bieden en de vorm van de gordijnairbags is verder verbeterd. Bovendien is de plaatsing van kinderzitjes eenvoudiger doordat het ISOfix-bevestigingssysteem en de etikettering zijn verbeterd.

"Bij Toyota geloven we dat we het best bijdragen aan de verkeersveiligheid door voorzieningen standaard te maken die de bestuurder helpen een ongeluk te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken", aldus Matt Harrison, Vice-President Verkoop en Marketing van Toyota. "Daarom is bijna elke Toyota die we in Europa verkopen nu standaard uitgerust met Toyota Safety Sense."