Taxivloot Toyota Mirai 1,5 miljoen kilometer

1 oktober 2020 | De eerste Nederlandse taxivloot op waterstof heeft de mijlpaal van 1,5 miljoen kilometers bereikt. De taxivloot van Noot Personenvervoer, die oorspronkelijk uit 35 Toyota's Mirai bestond en inmiddels is uitgebreid naar 40 stuks, wordt dagelijks in de gemeente Den Haag ingezet. De Toyota Mirai is een 4-deurs brandstofcelauto die geen directe uitstoot kent. Sterker nog, de Mirai stoot alleen waterdamp uit! De groene taxivloot rijdt sinds 1 juni 2019 in de Hofstad rond.

De Toyota's Mirai van Noot Personenvervoer worden ingezet voor het uitvoeren van WMO-vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Mensen die vanwege hun hoge leeftijd, beperking en/of ziekte niet meer gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, komen hiervoor in aanmerking. Jaarlijks maken ongeveer 6.800 mensen gebruik van WMO-vervoer in de gemeente Den Haag. Dat de taxivloot van inmiddels 40 Toyota's Mirai een meer dan goede aanvulling is van het al langer bestaande aanbod aan WMO-vervoer in Den Haag, blijkt wel uit de nu bereikte mijlpaal van 1,5 miljoen emissievrije kilometers van de oorspronkelijke 35 exemplaren.

De kilometers die de taxivloot van de Toyota Mirai in de afgelopen periode gemaakt heeft, hebben een positief effect op vooral de lokale luchtkwaliteit in Den Haag. De Mirai is uitgerust met een brandstofcel die Toyota zelf ontwikkeld heeft. De Mirai zet getankte waterstof om in elektriciteit die vervolgens een 113 kW / 155 pk sterke elektromotor aandrijft. Hierbij komt alleen waterdamp vrij.

Martijn Kersing, directeur Noot Personenvervoer: "Als je als vervoerder duurzaam wil zijn én 24/7 beschikbaar zoals bij WMO-vervoer vereist is, kun je niet om waterstof heen. Door de grote actieradius van de Toyota Mirai en het feit dat je hem snel vol kunt tanken, kunnen we aan alle eisen van dit type vervoer voldoen. Bijkomend voordeel is dat de auto ruim is en comfortabel. Een schot in de roos blijkt nu, want met 1,5 miljoen gereden kilometers is de eerste taxivloot op waterstof in Nederland met recht een succes."

Jan-Christiaan Koenders, Managing Director van Toyota importeur Louwman & Parqui: "We zijn er uiteraard heel trots op dat de Toyota's Mirai zo vaak ingezet worden. Onze waterstofauto is dan ook ideaal voor taxivervoer: ruim, stil, heel comfortabel en natuurlijk 100% elektrisch zónder dat de auto lang aan een laadpaal hoeft te staan. Alle lof voor Noot Personenvervoer die met zijn keuze succesvol buiten de gebaande paden is gegaan. Dit is een mooie mijlpaal in de energietransitie."

De Toyota Mirai is 's werelds eerste in serieproductie genomen brandstofcelauto die als zodanig ontworpen is. Begin 2021 komt de nieuwe generatie Mirai naar Nederland. Die belooft een 30% grotere actieradius dankzij een verbeterde brandstofcel en drie in plaats van de huidige twee waterstoftanks. De volgende Mirai is lager, langer en breder én staat op een nieuw, lichtgewicht en extra stijf platform (TNGA, Toyota New Global Architecture). De volgende Mirai is een 4-deurs limousine met vijf zitplaatsen en een coupé-design.

Taxibedrijf kiest voor Toyota Mirai

24 juni 2019

Toyota vertienvoudigt productie Mirai

25 mei 2018

Japan bouwt waterstoftankstations

22 mei 2017

Stedin gaat Toyota Mirai rijden

6 juli 2016