Toyota toont C-HR Prologue

bynco heeft er 93 vanaf € 18.450,-

De huidige Toyota C-HR werd geboren in ED², het Europese hoofdkwartier van Toyota voor designontwikkeling in Zuid-Frankrijk. Logischerwijs is de nieuwe Toyota C-HR Prologue ook in ED² tot stand gekomen. De uitdaging voor ED² was duidelijk, maar ambitieus: overtreffen wat ze al hadden bereikt.

De Toyota C-HR Prologue is een eerste, maar zeer reële, visie van een nieuw model. De Toyota C-HR Prologue laat bij de eerste aanblik al zien dat het trouw is gebleven aan het oorspronkelijke DNA, maar dat er duidelijk iets is toegevoegd voor de volgende generatie. Zo is de meer geraffineerde kijk op zijn DNA onmiskenbaar. Grotere wielen met kortere overhangen versterken de uitstraling van het exterieur vanuit alle hoeken.

Zijn organische designtaal - gecreëerd op basis van twee ogenschijnlijk tegengestelde waarden - zorgt ervoor dat scherpe lijnen op nooit eerder vertoonde wijze vloeiend in elkaar overlopen. Daarbij stralen de nadrukkelijk aangezette, hoge karakterlijnen van de CH-R Prologue extra verfijning uit. Door oppervlakken zowel organische beweging als extreme precisie te laten uitdrukken, oogt de Toyota C-HR-proloog iets avantgardistisch, terwijl het model volgens Toyota toch bij de hedendaagse behoeftes van de koper aan zou sluiten.

Het HAMMERHEAD-frontdesign maakt deel uit van de 3D-architectuur die tot stand is gebracht met in elkaar grijpende vormen en een eigen lichtsignatuur. De openingen van de grille zijn kleiner en de koplampen slanker om de identiteit van de CH-R Prologue te accentueren. Het is een frontaanzicht om niet snel te vergeten en dat doet denken aan dat van een haai, klaar om zijn prooi te bestormen. Dit thema komt ook terug aan de achterzijde, waardoor twee in elkaar grijpende delen ontstaan die de uitstraling van de auto versterken.

Ook bijzonder aan de Toyota C-HR Prologue is het derde kleuraccent: 'Sulphur' over metaalzilver en gerecycled carbonzwart. Deze nieuwe kleur is doelbewust ontworpen om extra om op te vallen in een driekleurige optie (tri-tone).

Ook met de C-HR Prologue wil Toyota zijn streven naar koolstofneutraliteit benadrukken door een breder aanbod van geëlektrificeerde aandrijflijnen te bieden in het grootste en meest concurrerende marktsegment van Europa: het C-SUV-segment. Behalve de hybrideversie zal er ook een plug-in hybride met in Europa geassembleerde batterijen worden aangeboden.