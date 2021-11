17 november 2021 | Toyota heeft de Toyota C-HR aangepast voor modeljaar 2022. Nieuw is Toyota Smart Connect, een nieuw multimediasysteem dat sneller reageert dan voorheen en de connectiviteit, functionaliteit en gebruiksgemak verbetert. Verder is het design van zowel de Dynamic- als de Style-uitvoering op diverse punten aangescherpt.

Het nieuwe multimediasysteem van de Toyota C-HR is standaard vanaf de Dynamic-uitvoering. Door een krachtigere processor functioneert het systeem sneller dan het voorgaande systeem. Het is te bedienen via een centraal geplaatst 8-inch High Definition-touchscreen en biedt toegang tot connected services, waaronder cloud-gebaseerde navigatie met actuele verkeersinformatie. Een 4-jarig Toyota Smart Connect-abonnement is eveneens vanaf de Dynamic-uitvoering standaard. Dit omvat onder andere cloud-navigatie, lokale parkeer- en verkeersinformatie, over-the-air updates en een spraak-assistent.

De bestuurder kan met de nieuwe spraak-assistent de multimedia en navigatie bedienen. Smartphone-integratie is mogelijk via Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto. Vanaf het Style-uitrustingsniveau is een navigatiesysteem met gedetailleerde routekenmerken, waaronder 3D-stadskaarten, snelwegbewegwijzering en vaste flitspaallocaties, standaard.

De Toyota C-HR Style en GR Sport onderscheiden zich onder meer door een exclusieve bi-tone lak (optioneel). Hierbij wordt de carrosseriekleur gecombineerdmet een zwart dak, A-stijlen en dakspoiler. Ook zijn voor de Style nieuwe 18-inch lichtmetalen velgen beschikbaar. De stoelbekleding is een combinatie van stof en kunstleder en is afgewerkt met interieurdetails in de kleur gun metal. De Dynamic en Style zijn gepositioneerd in het hart van het gamma van de C-HR, tussen de basisuitvoering Active en de topuitvoeringen Executive en GR SPORT.

De vernieuwde Toyota C-HR met nieuw multimediasysteem verschijnt begin 2022 op de Nederlandse markt.

