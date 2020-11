Toyota C-HR aangepast voor modeljaar 2021

9 november 2020 | De Toyota C-HR is aangepast voor modeljaar 2021. Nieuwkomer is de uitvoering GR-Sport die een extra dimensie moet geven aan het design en de rijeigenschappen van Toyota's compacte crossover. Verder is de vernieuwde Toyota C-HR leverbaar met de keuze uit nieuwe carrosseriekleuren en een nieuwe lichtmetalen velg. Het interieur is aangepast en er zijn Two-Tone kleurstellingen. De vernieuwde Toyota C-HR inclusief de nieuwe GR-Sport staan vanaf januari 2021 bij de Toyota dealer.

Toyota vond voor de C-HR GR-Sport inspiratie bij zijn autosportdivisie GAZOO Racing en zijn prestatiegerichte sportmodellen GR Yaris en GR Supra. Aan de voorzijde is het bekende Toyota-logo tegen een zwarte achtergrond gemonteerd, samen met rood, wit en grijs de kleur van GAZOO Racing. De mistlampen zitten in een glanzend zwarte behuizing en ook de bumper is deels uitgevoerd in zwarte pianolak. De grille kent een donkerchromen afwerking en de frontspoiler is nadrukkelijker vormgegeven.

De kenmerkende exterieurdelen aan de onderzijde van de portieren van de C-HR zijn in het geval van de GR-Sport glanzend zwart van kleur, een contrast met de 19-inch lichtmetalen velgen met een speciaal design dat voorbehouden is aan de GR-Sport. Ook het Toyota-logo achter op de auto kent een zwartkleurige achtergrond. De reflectoren hier worden omgeven door glanzend zwarte kunststof delen. Een exclusieve sierlijst onder de bumper en een GR-Sport logo maken het plaatje af.

Het exclusieve karakter van de C-HR GR-Sport krijgt een vervolg in het interieur waar accenten in de kleur Cool Silver voor een extra sportief randje zorgen. Lederen stoelbekleding met alcantara-afwerking is standaard. Die is voorzien van stiksels in de kleuren rood en grijs, twee huiskleuren van GAZOO Racing. De extra uitrusting omvat verder een stuurwiel dat met geperforeerd leder met rode stiksels bekleed is, exclusieve dorpellijsten, een GR-Sport logo, een GR-Sport start/stopknop en een GR-Sport visual die in het instrumentarium oplicht zodra de auto start.

De extra complete uitrusting van de C-HR GR-Sport bestaat verder uit privacy glass, smart entry, projector LED-koplampen, automatisch inklapbare buitenspiegels, elektrische stoelverstelling, stoelverwarming en een premium audiosysteem van de gerenommeerde fabrikant JBL. Voor een scherper weggedrag zijn bovendien de wielophanging en stuurinrichting fijngeregeld en speciale banden gemonteerd. Hierbij is het rijcomfort volgens Toyota behouden gebleven.

Voor meer exclusiviteit heeft Toyota voor modeljaar 2021 drie nieuwe Two-Tone kleurstellingen klaarstaan, en de volledig nieuwe kleur Oxyde Bronze. Ook nieuw zijn de 18-inch lichtmetalen velgen op de Executive met tien dubbele spaken en de vollederen bekleding Orchid/Black.

Modeljaar 2021 is standaard uitgerust met de nieuwste generatie Toyota Safety Sense 2, een pakket actieve veiligheidssystemen. Nieuwe toevoegingen zijn Emergency Steering Assist (ESA) voor voetgangersdetectie overdag en Intersection Turn Assistance, beide onderdeel van Pre-Collision System (PCS). Intersection Turn Assistance geeft een waarschuwing en remt zo nodig wanneer de bestuurder naar rechts of links afslaat terwijl er een tegenligger aankomt. Ook wanneer na het afslaan een voetganger vanuit de tegenovergestelde richting de weg oversteekt, geeft het systeem een waarschuwing. Andere actieve veiligheidssystemen waarmee de C-HR is uitgerust zijn: Lane Trace Assist (LTA), Full Range Adaptive Cruise Control en Road Sign Assist.

