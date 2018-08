Opvolger Toyota Auris heet Corolla

28 augustus 2018 | De opvolger van de Toyota Auris heet Corolla. Toyota noemt zijn C-segment Hatchback, Sedan en Touring Sports voortaan Corolla, waardoor de modelnaam Auris na 12 jaar uit Europa verdwijnt. Corolla modellen zijn wereldwijd zeer geliefd. Sinds de introductie van deze iconische Toyota werden er wereldwijd al ruim 45 miljoen exemplaren verkocht. De Corolla is hiermee het bestverkopende model ter wereld. Begin 2019 komt Toyota met een compleet nieuwe range Corolla modellen.

Alle uitvoeringen van de nieuwe Toyota Corolla (Hatchback, Sedan en Touring Sports) staan op het TNGA-voertuigplatform dat de drie huidige platforms wereldwijd vervangt. Het platform onderscheidt zich met een laag zwaartepunt, wat een uitgebalanceerd rijgedrag op zou leveren. Akio Toyoda (President Toyota Motor Corporation) wil zo ook het hart van de nieuwe berijders raken.

"Het TNGA-platform geeft een geheel nieuwe dimensie aan ons aanbod in het C-segment", stelt Johan van Zyl, President en CEO van Toyota Motor Europe. "Naast de befaamde kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de Corolla, kan de klant rekenen op een onderscheidend design, een verfijnd interieur, aansprekende rijeigenschappen en krachtige, efficiënte hybride aandrijflijnen. Er is geen beter moment om de modelnaam Corolla in Europa te herintroduceren."

De nieuwe Toyota Corolla Touring Sports beleeft op de komende Autosalon van Parijs (4-14 oktober 2018) zijn wereldpremière. Het is voor de eerste keer in de ruim 50-jarige geschiedenis van de Toyota Corolla dat er keuze is uit twee hybride versies: een 1.8 met 90 kW/122 pk en 2.0 met 132 kW/180 pk.