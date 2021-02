Suzuki verrijkt uitrusting Swift

11 februari 2021 | Suzuki heeft de standaarduitrusting van de Swift uitgebreid. De rijker uitgeruste Suzuki Swift is per direct te bestellen. De vanafprijs blijft gelijk: 17.750 euro.Per direct wordt de standaarduitrusting van de Suzuki Swift uitgebreid met LED-koplampen, Adaptive Cruise Control en een Speed Limiter. Ook het Suzuki Safety System met Radar Brake Support noodremassistent wordt standaard. Met 17.750 euro voor de Swift Comfort, blijft de vanafprijs ongewijzigd.

De Swift Select (vanaf 19.350 euro) krijgt het uitgebreidste pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen: Suzuki Safety System Pro. Daarmee beschikt de auto over Blind Spot Monitor, Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning. Ook krijgt de Swift Select standaard parkeersensoren achter en een 4,2 inch LCD-kleurendisplay in het instrumentarium. De Swift Select beschikt daarnaast standaard over stoelverwarming, een 7 inch infotainmentscherm, een achteruitrijcamera, privacy glass en 16 inch lichtmetalen wielen.

Elke Suzuki Swift heeft Suzuki's Smart Hybrid-aandrijflijn. Ondanks de hybridetechniek blijft het leeggewicht van de Swift laag: de Swift weegt op kenteken 865 kilogram. Vanaf de Swift Select is de aandrijflijn ook te combineren met een CVT-automaat of met AllGrip-vierwielaandrijving. De Swift AllGrip krijgt naast automatische vierwielaandrijving ook een 25 millimeter grotere bodemspeling.

Kleuren die eerst alleen op de Swift Style of Swift Sport te bestellen waren, zijn nu ook leverbaar voor de Swift Comfort en Swift Select. In totaal komen er vier nieuwe kleurcombinaties beschikbaar: Burning Red Pearl Metallic met een contrasterend dak in Super Black Pearl, Speedy Blue Metallic met een contrasterend dak in Super Black Pearl, Flame Orange Pearl Metallic met een contrasterend dak in Super Black Pearl en Rush Yellow Metallic met een contrasterend dak in Premium Silver Metallic.

De rijker uitgeruste Suzuki Swift is te bestellen vanaf 17.750 euro. De Swift Comfort en Swift Select zijn net als de topuitvoeringen, de Swift Style en de Swift Sport, per direct leverbaar.

