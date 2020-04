Suzuki Swift

Suzuki Swift Sport nu als Smart Hybrid

7 april 2020 | De Suzuki Swift Sport is vanaf nu standaard uitgerust met een 48V Smart Hybrid-aandrijflijn en is direct te bestellen vanaf 25.399 euro. Begin mei 2020 staat de vernieuwde Suzuki Swift Sport bij de Nederlandse Suzuki dealers. Bestellen kan per direct.

