Suzuki Swift nu ook met AllGrip

23 september 2019 | De Suzuki Swift is nu ook leverbaar met AllGrip vierwielaandrijving. Onder normale omstandigheden zijn alleen de voorwielen aangedreven. Zo rijdt de auto bij normaal gebruik zo zuinig mogelijk. Verliezen de voorwielen grip, dan wordt volledig automatisch de aandrijving over alle vier de wielen verdeeld. Zelfs bij moeilijke weersomstandigheden, bij glad wegdek door bijvoorbeeld sneeuw en bij onverharde wegen houdt de auto op deze manier grip. Ook het wegrijden met een aanhanger op een gladde ondergrond gaat zo heel gecontroleerd. De Swift AllGrip staat 25 millimeter hoger op zijn wielen dan de voorwielaangedreven varianten van de Swift. Dit geeft de auto een bodemspeling van 140 millimeter, wat handig is op onverharde wegen.

De Swift AllGrip is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen, de Select 1.2 Smart Hybrid AllGrip en de Stijl 1.2 Smart Hybrid AllGrip. Beide uitvoeringen beschikken over Suzuki's Smart Hybrid-systeem. Dit hybridesysteem maakt gebruikt van een startgenerator en een lithium-ion-accu die de 1,2 liter viercilinder benzinemotor bijstaan. Het resultaat is een gemiddeld verbruik van 4,4 liter / 100 kilometer en een CO2-uitstoot van 101 gram per kilometer (NEDC 2.0). De Select 1.2 AllGrip beschikt onder meer over een 7 inch groot display (geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto), stoelverwarming, een achteruitrijcamera, 16 inch lichtmetalen wielen en mistlampen voor. De Stijl 1.2 AllGrip voegt daar onder meer geregelde airconditioning, adaptieve cruise control, LED-koplampen en Suzuki Safety System aan toe.

De avontuurlijke Swift is per direct te bestellen en leverbaar vanaf 19.899 euro voor de Swift Select 1.2 Smart Hybrid AllGrip. Het topmodel, de Swift Stijl 1.2 Smart Hybrid AllGrip, is beschikbaar vanaf 21.199 euro. De prijzen van de voorwielaangedreven Swift beginnen bij 16.799 euro of 269 euro per maand met Suzuki Private Lease (op basis van een looptijd van 48 maanden, met 10.000 kilometer per jaar).

Met de toevoeging van de Suzuki Swift AllGrip aan het modellengamma is nu elke nieuwe Suzuki leverbaar met AllGrip-vierwielaandrijving. AllGrip Auto is leverbaar op de Suzuki Ignis en Suzuki Swift. AllGrip Select, met instelbare rijstanden, is leverbaar op de Suzuki Vitara en Suzuki S-Cross. Het meest uitgebreide AllGrip-systeem, AllGrip Pro met inschakelbare lage gearing, is standaard op de Suzuki Jimny.