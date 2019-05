Suzuki Swift nu als Sport Katana

1 mei 2019 | Een historische naam keert terug. Dit keer niet alleen als sportieve motorfiets, maar ook als topuitvoering van de Suzuki Swift Sport: de Swift Sport Katana. Exclusiviteit is gegarandeerd, want in totaal worden er slechts dertig exemplaren van geproduceerd, speciaal voor de Nederlandse markt.

Katana is de naam van een zwaard dat Japanse Samoerai-strijders gebruikten, een vlijmscherp wapen dat met de hand werd gesmeed. Tevens is het de naam van een Suzuki motorfiets die in 1981 werd geïntroduceerd: de Suzuki Katana. Dit jaar keert de Suzuki Katana terug in het gamma van Suzuki Motoren. Voor het eerst wordt de naam ook gebruikt bij Suzuki Auto's, voor het nieuwe topmodel van de Swift Sport: de Swift Sport Katana.

Elke Katana krijgt een sportonderstel dat compleet naar wens in te stellen is. Standaard staat de auto enkele centimeters dichter bij het asfalt, waarmee het zwaartepunt wordt verlaagd. Om de wegligging te verscherpen, is ook een veerpootbrug gemonteerd. De toegevoegde sportiviteit wordt duidelijk benadrukt door het uitlaatgeluid. Elke Swift Sport Katana krijgt standaard een speciale sportuitlaat.

Het interieur met lederen bekleding en een dikker sportstuurwiel maakt het geheel af. De Swift Sport Katana beschikt verder, net als elke Swift Sport, onder meer over adaptieve cruise control, automatisch geregelde airconditioning, navigatie, Apple Carplay & Android Auto, superlichte 17 inch lichtmetalen wielen en sportstoelen. Optioneel zijn speciaal geselecteerde lichtgewicht 18 inch OZ lichtmetalen velgen met Michelin Pilot Sport 4 banden leverbaar.

Net als de sportieve motorfiets wordt ook de Suzuki Swift Sport Katana alleen geleverd in de kleuren zilvergrijs en zwart metallic. De auto is altijd voorzien van een contrasterende striping en grille. In totaal worden er dertig auto's geproduceerd, waarvan vijftien exemplaren in het Premium Silver Metallic en vijftien exemplaren in het Super Black Pearl. Elk exemplaar wordt genummerd en die nummering komt op meerdere plekken terug. Zo staat het nummer boven de achterste raamstijl en is het ook geborduurd in de bekleding van de voorstoelen.

De Suzuki Swift Sport Katana is per direct en exclusief online te bestellen via Suzuki.nl voor 28.999 euro, inclusief afleveringskosten. Of Private Lease vanaf € 479,- per maand ,een vast bedrag waarin álles behalve brandstof is inbegrepen. Dit is op basis van een leaseperiode van 48 maanden, met 10.000 kilometer per jaar. De eerste exemplaren worden in mei 2019 geleverd.