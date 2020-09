Suzuki Swift aangepast voor 2020

1 september 2020 | Suzuki introduceert de vernieuwde Swift voor modeljaar 2020. De compacte hatchback krijgt een zuinigere Smart Hybrid-aandrijflijn, een completere standaarduitrusting en een uitgebreider pakket aan veiligheidssystemen. De vernieuwde Suzuki Swift is per direct te bestellen.

Bij de marktintroductie wordt eerst de topuitvoering van de Swift, de Style, gelanceerd. De Style beschikt onder meer over adaptieve cruise control, LED-verlichting voor de koplampen, dagrijverlichting en achterlichten, 16 inch lichtmetalen wielen, geregelde airconditioning, stoelverwarming, een 7 inch infotainmentsysteem met Apple CarPlay, Android Auto en navigatie, parkeersensoren achter en het Suzuki Safety System Pro. Dit pakket van veiligheids- en assistentiesystemen ondersteunt de bestuurder actief met Blind Spot Monitor, Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning.

De vernieuwde Suzuki Swift is uitgerust met de nieuwe generatie van de Smart Hybrid-aandrijflijn. Met een gemiddeld brandstofverbruik van 4,9 liter op 100 kilometer (WLTP) en een CO2-uitstoot van 111 gram per kilometer, is de Swift zuiniger en schoner dan voorheen. Het gewicht van de Swift is ondanks alle nieuwe techniek nauwelijks toegenomen. De auto is met zijn 840 kilogram (kentekengewicht) nog altijd een van de lichtste auto's in het segment. Hiermee valt de Swift in een zeer lage gewichtsklasse voor de motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd draagt het lage gewicht bij aan het rijplezier. Voor het eerst is de Smart Hybrid-aandrijflijn te combineren met een CVT-automaat. Net als voorheen is de Swift ook leverbaar met AllGrip-vierwielaandrijving.

Suzuki levert de vernieuwde Swift in elf verschillende exterieurkleuren. Daarvan zijn er twee volledig nieuw: Rush Yellow Metallic en Flame Orange Pearl Metallic. Beide kleuren worden gecombineerd met een contrasterende kleur voor het dak. Bij Rush Yellow Metallic is dit Premium Silver Metallic en bij Flame Orange Pearl Metallic is dit Super Black Pearl Metallic. Ook de kleuren Burning Red Pearl Metallic en Speedy Blue Metallic zijn voor het eerst te combineren met een contrasterend zwart dak.

Per 1 september 2020 is de nieuwe Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid Style te bestellen vanaf 20.650 euro. Op een later moment volgen ook de uitrustingsniveaus 'Comfort' en 'Select' met de nieuwe Smart Hybrid-aandrijflijn. De Suzuki Swift is er vanaf 17.149 euro of 254 euro Private Lease per maand.

