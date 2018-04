Suzuki Swift

Suzuki maakt prijs Swift Sport bekend

13 april 2018 | Suzuki maakt de prijzen bekend van de nieuwe Swift Sport en Swift Sportline. De Swift Sport is leverbaar vanaf 24.999 euro of 399 euro per maand met Suzuki Private Lease. De Swift Sportline heeft de sportieve uitstraling van de Swift Sport maar de reguliere motorisering en is leverbaar vanaf 18.799 euro of 299 euro per maand. Zowel de Swift Sport als Swift Sportline staat vanaf begin juni bij de Suzuki-dealer.