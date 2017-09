Suzuki introduceert Swift Sport

12 september 2017 | De nieuwe Suzuki Swift Sport maakt zijn werelddebuut op de IAA Frankfurt Motor Show (14-24 september 2017). De sportiefste Swift van nu is voorzien van een sportpakket, sportiever onderstel en een 1,4-liter BoosterJet turbobenzinemotor. Die levert 103 kW (140 pk) terwijl de Swift Sport slechts 970 kilogram (kentekengewicht) weegt.

Het lage gewicht van de Suzuki Swift Sport is voor een belangrijk deel te danken aan zijn nieuwe lichtgewicht voertuigplatform. Behalve efficiency biedt dat prikkelende prestaties. De krachtige, relatief zuinige 1.4 BoosterJet levert zijn piekvermogen (21 kW / 28 pk méér dan de Swift 1.0 BoosterJet) bij 5.500 toeren per minuut. Het maximumkoppel bedraagt 230 Nm bij 2.500-3.500 toeren per minuut. De handmatig te bedienen 6-bak is daarbij zo afgesteld dat de bestuurder kan profiteren van zijn turbovermogen.

Zoals elke generatie Swift Sport, biedt de nieuwe versie scherpe rijeigenschappen gecombineerd met bescheiden gebruikskosten. Door gewijzigde dempers en veren is het onderstel stugger. De grote remschijven vóór en andere remblokken achter beloven daarbij extra stopkracht.

De nieuwe Suzuki Swift Sport is te herkennen aan de deels in zwart uitgevoerde 17-inch lichtmetalen velgen, vuistdikke en verchroomde dubbele uitlaten en diffuser, zijskirts en frontspoiler met carbonlook. Vanbinnen vallen de speciale sportstoelen op die de bestuurder in snel genomen bochten stevig op zijn plek houden. Sportpedalen en sportief rode accenten maken het sportieve interieur compleet.

Suzuki levert de nieuwe Swift Sport onder meer in de exclusieve introductiekleur 'Champion Yellow'. Suzuki belooft een extra complete uitrusting met onder meer veel actieve veiligheid in de vorm van Dual Sensor Brake Support, Radar Brake Support, Lane Departure Warning, High Beam Assist en Adaptive Cruise Control. Nieuw is Lane Assist, een systeem dat tussen 60 en 160 km/uur een stuurcorrectie uitvoert zodra de Swift Sport onbedoeld zijn rijbaan verlaat.