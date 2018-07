Suzuki maakt specificaties Jimny bekend

10 juli 2018 | Suzuki maakt alle specificaties bekend van de volledig nieuwe, vierde generatie Suzuki Jimny. Zoals altijd is de Jimny geschikt voor het terrein met zijn sterke ladderchassis en inschakelbare AllGrip Pro 4x4-aandrijving met lage gearing. Maar de compacte, stoere offroader komt ook als eigenzinnige lifestyle-auto naar Nederland, de eerste Jimny's worden eind 2018 in Nederland verwacht.

De nieuwe Suzuki Jimny is uitgerust met een compacte, lichtgewicht viercilinder 1,5-liter benzinemotor met 75 kW (102 pk) bij 6.000 t.p.m. en 130 Nm trekkracht. Er is keuze uit een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een viertrapsautomaat, beide voorzien van hoge en lage gearing.

De nieuwe Jimny is nog altijd een echte avonturier in hart en nieren. Een nog sterker ladderframe, 3-link starre wielophanging met schroefveren en inschakelbare AllGrip Pro 4WD-aandrijving met lage gearing beloven maximale controle onder alle omstandigheden. Met een grondspeling van 210 mm komt de Jimny ver in het terrein, helemaal dankzij de hellingshoek vooraan van 37 graden, een hellingshoek achteraan van 49 graden en een overrijhoek van 28 graden.

Dankzij Hill Hold Control is vanuit stilstaande positie een berg oprijden makkelijk. De Jimny blijft automatisch even staan, ook wanneer de voet van het rempedaal gaat. Dankzij Hill Descent Control rijdt de Jimny met een afgeregelde snelheid gecontroleerd de heuvel af. Als er toch slip ontstaat, dan zorgt Brake LSD Traction Control weer voor optimale controle door de slippende wielen af te remmen en het koppel over de wielen mét grip te verdelen.

De nieuwe Suzuki Jimny is onder meer verkrijgbaar met Dual Sensor Brake Support (DSBS): een camera- en sensorsysteem achter de voorruit. Indien de auto te dicht op een voorligger komt, dan remt de Jimny zelf af. Ook als er plotseling een voetganger de straat oversteekt, bij het verlaten van de rijstrook zonder richting aan te geven of bij slingeren volgt een waarschuwing.

Eveneens nieuw is High Beam Assist: een grootlichtassistent die voorkomt dat tegenliggers worden verblind als grootlicht wordt gevoerd. Andere actieve veiligheidssystemen, zoals Weaving Alert, Lane Departure Warning en Traffic Sign Recognition zijn ook leverbaar op de nieuwe Jimny.

De Suzuki Jimny wordt leverbaar met de keuze uit onder meer 2-tone kleuren zoals 'Kinetic Yellow', 'Brisk Blue Metallic' en 'Chiffon Ivory Metallic' met een zwart dak. Er zijn ook retro single-tone kleuren leverbaar, te weten 'Jungle Green', 'Bluish Black Pearl 3', 'Medium Gray', 'Silky Silver Metallic' en 'Superior White'.

De precieze specificaties voor de Nederlandse markt volgen in het najaar van 2018. De prijzen van de nieuwe Jimny maakt Suzuki ook later bekend.