Suzuki kondigt Swift Sport aan

24 juli 2017 | Suzuki onthult op de komende IAA Frankfurt Motor Show (14 - 24 september 2017) de nieuwste generatie Swift Sport. De sportiefste versie uit het nieuwe Swift-gamma belooft een nieuw niveau van rijdynamiek en sportiviteit.

De nieuwe Swift Sport zal traditiegetrouw sportief ingestelde automobilisten moeten verleiden met zijn scherpe rijeigenschappen in combinatie met aantrekkelijke gebruikskosten. De Suzuki Swift Sport is sinds de eerste generatie uit 2005 uitgegroeid tot een begrip binnen Suzuki. Het design van de in Frankfurt te presenteren derde generatie Swift Sport is volledig nieuw.

Suzuki maakt tijdens de persconferentie op de IAA meer details over de Swift Sport bekend, waaronder de motor en het vermogen. De Suzuki-stand op de IAA Frankfurt Motor Show 2017 is te vinden in Hal 9.0, Stand B12.